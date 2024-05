video suggerito

Frosinone-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Frosinone-Inter è l’anticipo della 36ª giornata di Serie A: si gioca allo stadio Stirpe alle ore 20.45 con diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Inzaghi e Di Francesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter va a far visita al Frosinone nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A. La squadra campione d'Italia di Simone Inzaghi sarà ospite dei ragazzi di Eusebio di Di Francesco, che cerca disperatamente punti per la salvezza: si gioca allo stadio Stirpe alle ore 20.45 con diretta TV e streaming su DAZN.

I nerazzurri vengono dalla sconfitta contro il Sassuolo, l’unica squadra che è stata in grado di battere l’Inter in questo campionato, ma la squadra di Inzaghi vuole tornare subito al successo per prepararsi alla gara con la Lazio per la festa con la coppa dello Scudetto. Il Frosinone è in serie positiva da sei gare, con cinque pareggi e una vittoria, ma ha bisogno di punti perché è a sole due lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione: nell'ultimo turno i ciociari hanno fatto 0-0 a Empoli, racimolando un altro punticino per restare a distanza di sicurezza dalla ‘zona calda'.

All’andata l’Inter vinse per 2-0 con i gol di Dimarco, da metà campo, e Calhanoglu.

Partita: Frosinone-Inter

Dove: stadio Benito Stirpe, Frosinone

Quando: venerdì 10 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 36ª giornata, Serie A

Dove vedere Frosinone-Inter in diretta tv

Frosinone-Inter sarà visibile in diretta TV in esclusiva su DAZN. Si potrà assistere all'incontro utilizzando la app su una smartv tv oppure adattando la televisione con dispositivi come console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno assistere al match su Zona Dazn (canale 214).

Telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin.

Frosinone-Inter, dove vederla in diretta streaming

La gara dello stadio Stirpe tra Frosinone e Inter si potrà vedere anche in diretta streaming sempre su DAZN collegandosi al sito da pc o sfruttare la app attraverso dispositivi mobile. Non è prevista alcuna diretta su Sky Go, poiché la partita non rientra nel pacchetto di quelle in co-esclusiva con Sky.

Serie A, le probabili formazioni ufficiali di Frosinone-Inter

Di Francesco non avrà a disposizione Barranechea per squalifica e a centrocampo ci sarà Brescianini con Mazzitelli. Soulé e Gelli nel tridente con Cheddira. Cerofolini tra i pali perché Turati non ce la fa.

Inzaghi farà altre rotazioni dopo quanto visto a Reggio Emilia: in porta dovrebbe tornare Sommer, Carlos Augusto favorito come esterno sinistro e davanti torna Thuram con Lautaro.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Gelli. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.