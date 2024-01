Paura all’Olimpico prima di Lazio-Roma: lancio di fumogeni, petardi e contatto tra tifosi sfiorato Attimi di tensione a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia. Il tecnico dei giallorossi, Mourinho, si avvicina ai sostenitori della ‘magica’ e li invita alla calma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fumogeni, petardi, torce e quant'altro faccia parte del materiale pirotecnico da stadio. I tifosi di Lazio e Roma lo hanno utilizzato per fronteggiarsi all'interno dello stadio Olimpico, prima del fischio d'inizio del derby di Coppa Italia. Dai settori adiacenti dei Distinti Sud (Roma) e Tribuna Tevere (Lazio) è stato lanciato di tutto e il rischio che le opposte fazioni venissero a contatto è stato tangibile, nonostante il cordone di steward e il sistema di sicurezza.

Il tentativo si scavallare la zona di rispetto e lanciarsi all'assalto dei rivali è stato (per fortuna) solo sfiorato ma in quegli attimi in cui gli animi si sono surriscaldati la paura che la situazione potesse degenerare si tagliava a fette. L'intervento della polizia ha sedato gli animi e spento sul nascere qualsiasi atteggiamento pericoloso. A contribuire a stemperare la tensione ci ha pensato anche il tecnico della Roma, José Mourinho, che s'è diretto verso i sostenitori giallorossi invitandoli alla calma. Ha scambiato qualche parola anche con la dirigenza dei biancocelesti, il tutto all'insegna della volontà di rientrare nella cornice di una ‘sana rivalità'.

La condizione di pericolo è rientrata dopo qualche minuto, ma le detonazioni avvertite nel corso della diretta tv hanno alimentato la sensazione che quel clima di folle eccitazione non fosse del tutto sbollito. L'imminenza del match e lo spettacolo delle coreografia s'è poi preso la scena e spazzato via le immagini di quei momenti difficili, tenuti sotto controllo dagli agenti. Poco dopo c'è stato anche l'annuncio da parte dello speaker per censurare l'utilizzo dei laser da parte di una fetta di spettatori, intenti a disturbare i calciatori avversari.

Il piano di prevenzione e sicurezza intorno allo stadio capitolino è scattato con largo anticipo rispetto all'orario dell'incontro. Dalle 14, infatti, tutte le aree intorno all'impianto sono state pedonalizzate e liberate dai veicoli in sosta. Differenziati i percorsi per le due tifoserie anche nell'organizzazione delle zone di sosta: piazzale Clodio (lato Sud dello stadio) era destinato ai giallorossi, viale della XVII Olimpiade (lato Nord) a quelli biancocelesti (oltre a zona Stadio Flaminio e piazza Ankara). Particolare attenzione da parte degli uomini delle forze dell'ordine è stata focalizzata anche sulle aree nei pressi di Piazza Mancini e Ponte Milvio.