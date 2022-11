Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori: “Benvenuto amore di mamma e papà” Chiara Nasti è diventata mamma. L’influencer ha pubblicato i primi scatti del piccolo Thiago tra le braccia del neopapà, Mattia Zaccagni, scrivendo: “Benvenuto amore di mamma e papà”.

A cura di Ilaria Costabile

Chiara Nasti è diventata mamma, nelle prime ore di mercoledì 16 novembre ha dato alla luce il suo primo figlio, Thiago. I primi scatti pubblicati sui social vedono il piccolo tra le braccia del neopapà, visibilmente emozionato.

L'annuncio della nascita

"Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire" è così che l'influencer napoletana accoglie il nuovo arrivato nella famiglia che sta prendendo man mano forma e che sta costruendo insieme al suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni. Anche il giovanissimo papà non ha esitato a scrivere un post in cui, però, pubblica uno scatto della neomamma nel letto d'ospedale, raccontando quanto fosse stata brava ad affrontare il parto e dicendosi felicissimo per aver provato l'immensa emozione di essere diventato padre per la prima volta: "Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto".

La gravidanza di Chiara Nasti

Chiara Nasti si è attirata non poche critiche nel corso della sua gravidanza, durante la quale per svariati motivi era stata attaccata a seguito di alcune dichiarazioni non sempre condivise dai suoi follower. Non sono passate inosservate, ad esempio, le critiche attorno all'aspetto fisico, modificatosi con il passare dei mesi: "Ma ognuno è libero di viversi la gravidanza come meglio crede? A me non frega niente di chi prende 30kg o ne prende 9/10 kg né deve interessare a voi il mio peso" aveva risposto piccata. Solo il mese scorso l'influencer, invece, aveva raccontato ai suoi fan la scelta del nome da dare al suo primogenito , ora che il piccolo è nato, quindi, è probabile che i genitori possano decidere di compiere il passo decisivo verso il matrimonio, dal momento che entrambi avevano espresso il desiderio che ci fosse anche il bambino il giorno delle nozze.