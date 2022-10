Chiara Nasti svela il bizzarro nome del figlio se fosse stato femmina Chiara Nasti, in un box di domande su Instagram, ha svelato quale sarebbe stato il nome del suo primo figlio se fosse stata una femminuccia: “L’avrei chiamata Barbie”.

A cura di Elisabetta Murina

La gravidanza di Chiara Nasti è ormai agli sgoccioli. L'influencer diventerà presto mamma per la prima volta e darà alla luce il piccolo Thiago. Il sesso e il nome del piccolo sono già stati svelati diverso tempo fa, sempre con annunci via social e la complicità del compagno Mattia Zaccagni. La futura mamma nel frattempo si è divertita a svelare quale nome avrebbe scelto se fosse nata una femminuccia.

Quale nome femminile avrebbe scelto Chiara Nasti

In attesa del parto, Chiara Nasti ha passato del tempo con i suoi 2milioni di follower su Instagram. Uno di loro le ha chiesto: "Come l'avresti chiamata se fosse stata femmina?" e l'influencer ha risposto senza esitazione: "Barbie". Se fosse stata femmina, quindi, la prima figlia di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sarebbe chiamata Barbie, come le note bambole per bambine. Un nome alquanto insolito che non è di certo passato inosservato sui social, dove sono stati diversi i commenti e le critiche.

Quando dovrebbe nascere il figlio di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha raccontato che la data del parto è ormai vicinissima: "Mi mancano poco più di 20 giorni". É probabile quindi che il piccolo Thiago nascerà tra la fine di ottobre e i primi di novembre, visto che la gravidanza è praticamente giunta al termine. L'influencer ha poi svelato che, nonostante il forte amore che la lega al compagno Mattia Zaccagni, sono diversi i momenti in cui si scontrano anche per sciocchezze: "Quando litighiamo lui non parla, sono io a parlare e a fare pace da sola. Lascia fare tutto a me". Di recente l'influencer ha poi ribadito la sua posizione sul vaccino anti Covid, che nei mesi scorsi ha scelto di non fare: "Ho fatto bene, forse mi avrebbe portato problemi”. Ed ha aggiunto: “Odio gli obblighi… faccio sempre l’opposto”.