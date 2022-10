Chiara Nasti: “Non mi sono vaccinata e ho fatto bene, odio gli obblighi e faccio sempre l’opposto” Rischiano di far discutere le parole di Chiara Nasti, l’influencer da 2 milioni di follower che rispondendo a una domanda sul vaccino Covid ha detto: “Ho fatto bene, forse mi avrebbe portato problemi”. Ed ha aggiunto: “Odio gli obblighi… faccio sempre l’opposto”.

A cura di Andrea Parrella

Due milioni di follower e non sentirli. Si preventivano dunque grandi polemiche per le parole di Chiara Nasti, la popolarissima influencer, che nelle scorse ore, rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, ha detto senza mezzi termini di aver deciso scientemente di non vaccinarsi. Tra le varie domande, una ha fatto il giro del web, con un utente che le ha chiesto: "Perché hai deciso di non vaccinarti?".

La risposta di Chiara Nasti sul vaccino

La risposta, senza alcun imbarazzo, ha visto la popolarissima influencer esibirsi in una dimostrazione che rischia di far parlare anche in futuro di quello che è accaduto: "Ma era proprio necessario?", scrive Chiara Nasti aggiungendo un emoticon con la risata, per poi proseguire convintamente: "Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla… probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi". Ha poi concluso il suo discorso con queste parole: "Odio gli obblighi… faccio sempre l'opposto".

Parole tutt'altro che morbide, in grado di alimentare grande dibattito sulla gravità del pensiero espresso con tale candore da Chiara Nasti, che peraltro in questi mesi aspetta la sua prima gravidanza insieme al padre e calciatore della Lazio Zaccagni.

Nasti aveva contratto il Covid nel 2021

Nasti che aveva contratto il Covid nel 2021, tenendolo di fatto nascosto ai suoi fan e spiegando le ragioni per le quali aveva deciso di non dire pubblicamente di essere stata contagiata: "Sono troppo felice perché finalmente sono negativa. Ho avuto il Covid non l'ho detto per questo mi avete visto in queste settimane a casa", aveva spiegato, aggiugendo: