“Di chi è il bimbo maleducato?”, Chiara Nasti risponde alla follower: “Fossi in te farei attenzione” Chiara Nasti torna a far discutere. Ha risposto ad una fan che le ha chiesto di chi fosse il bambino ripreso mentre diceva “vaffanc*lo”: “Lui sta bene economicamente e un giorno potrebbe essere il tuo datore di lavoro, magari dovrai solo ringraziarlo”.

A cura di Gaia Martino

Chiara Nasti fa ancora parlare di sé dopo aver dichiarato apertamente la sua scelta di non vaccinarsi perché "non necessario" o dopo i commenti sulle neo mamme "che si svaccano". Questa volta torna in trend su Twitter per una nuova dichiarazione, anche stavolta non condivisa. La popolare influencer ha risposto a un'utente che ha commentato la maleducazione di un bambino comparso tra le sue stories: "Come può far sorridere un bimbo di 6 anni che dice vaffanc*o?". La risposta, giudicata classista, della Nasti ha aperto il dibattito: "Lui sta molto bene economicamente".

La risposta di Chiara Nasti sul "bambino maleducato"

Prossima a diventare mamma, Chiara Nasti ha risposto ad una sua follower che giudicava maleducato il comportamento di un bambino comparso nelle stories dell'influencer: "Ma quel bimbo maleducato nelle storie di chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaffanc*o?" le parole poi replicate da Nastilove, così come si chiama su Instagram.

Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su.

E così ha conquistato una nuova pioggia di critiche tra Twitter e Instagram: "Non è reale", "Il nuovo passo verso l'abisso", "Il terrore che mi fa vederla genitore" sono alcuni dei numerosi commenti degli utenti.

La dichiarazione no vax

Proprio pochi giorni fa puntò i riflettori su di sé dopo aver dichiarato apertamente, non per la prima volta, la sua scelta di non vaccinarsi. "Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla. Probabilmente con un vaccino avrei avuto anche problemi, odio gli obblighi, faccio sempre l'opposto" scrisse tra le stories. Parole che hanno alimentato un enorme dibattito. L'influencer peraltro è in dolce attesa, la sua gravidanza è agli sgoccioli: nascerà il suo primo figlio con il calciatore Mattia Zaccagni e si chiamerà Thiago. Se fosse stata femmina l'avrebbero chiamata Barbie.