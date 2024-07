Furto a casa di Angela Nasti, il padre: “Trovatevi un lavoro, m**de senza dignità”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Ennesimo furto in casa Nasti, stavolta, però, ad essere derubata è stata Angela, la più piccola delle sorelle, nonché influencer napoletane. A denunciare l'accaduto sui social è stato il padre Enzo che si è scagliato contro chi è entrato in casa della figlia, sottraendole oggetti personali e in un certo valore. Da parte della 25enne, al momento, nessun commento.

Lo sfogo di Enzo Nasti

Su Instagram, Enzo Nasti ha pubblicato uno sfogo piuttosto concitato, in cui si rivolge ai ladri apostrofandoli in malo modo, ma rivolge anche un appello affinché si possa mantenere più alta l'attenzione, per evitare che si ripetano episodi di questo tipo. In una story, quindi, si legge:

Ora siete contenti? L'ennesimo furto! Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più. State attenti, questa è follia! Lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci! Oggetti personali presi da m**de senza dignità. Trovatevi un vero lavoro!

Al momento da parte dell'influencer non è arrivato alcun commento, ma stando alle dichiarazioni del padre, sembra che le siano stati sottratti degli oggetti di valore, anche piuttosto personali.

Il furto a casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Solamente quattro giorni fa, il 14 luglio, c'era stato un furto a casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, a Roma, nella zona della Camilluccia dove abita la coppia. Anche in questa occasione l'influencer ha annunciato l'accaduto su Instagram, dove ha pubblicato anche scatoline e astucci di gioielli vuote, a dimostrazione del fatto che le fossero stati sottratti oggetti di un certo valore. "Prima che lo scrivano i giornali, questa è l'Italia, pezzi di me**a" scriveva a caratteri cubitali l'influencer pubblicando la story su Instagram. Lo scorso novembre, tra l'altro, la coppia aveva subito un altro furto, gli erano stati sottratti circa 80mila tra borse, carte di credito e gioielli.