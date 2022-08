“A voi non deve interessare il mio peso”, Chiara Nasti risponde ai commenti sui chili in gravidanza In alcune Instagram story, Chiara Nasti è tornata a parlare della gravidanza spiegando di non curarsi delle persone che commentando i cambiamenti del suo corpo: “A me non frega niente di chi prende 30kg o ne prende 9/10 kg né a voi deve interessare il mio peso”.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Nasti è in dolce attesa del primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni. L'influencer è tornata a raccontare via Instagram la gravidanza, rispondendo ai commenti di alcuni utenti che non credevano al fatto che non avesse preso nemmeno un chilo in gravidanza.

Lo sfogo di Chiara Nasti

Con alcune storie Instagram, Chiara Nasti ha spiegato il suo punto di vista sul cambiamento del peso durante la gravidanza, sostenendo che ognuno sia libero di vivere come meglio crede questo delicato e sorprendente periodo: "Ma ognuno è libero di viversi la gravidanza come meglio crede? A me non frega niente di chi prende 30kg o ne prende 9/10 kg né deve interessare a voi il mio peso"

L'influencer si sta concentrando sui mesi che la separano dalla nascita del primo figlio, facendo anche dell'attività fisica e prendendosi cura del suo corpo e della sua salute, mettendo soprattutto da parte le critiche negative che le sono arrivate e continuano ad arrivare:

Mi arrivano messaggi come "ma goditi la tua gravidanza" come se non lo facessi… quando sono nel momento più bello della mia vita, felice come non mai.. ed è una cosa che faccio per tenere sana la mia mente e soprattutto che consiglierei a chiunque! Non è stato mai un mio problema se la gente vuole mettere 100 kg o 0 kg a differenza di come molta gente mi ha dipinta solo perché faceva comodo. A me non frega niente di nessuno, se non delle persone che amo.

"Chili in gravidanza? Lo pensano le donne che si svaccano"

Lo scorso giugno, Chiara Nasti era finita al centro delle polemiche per via di alcune dichiarazioni fatte sui social: aveva fatto sapere di non aver preso peso nonostante fosse al quinto mese di gravidanza, mostrando per la prima volta una sua foto in costume con il pancione. In una Instagram story aveva raccontato: "Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”. I commenti erano subito arrivati, tra chi non credeva alle affermazioni e chi invece pensava fosse solo un modo per attirare l'attenzione.