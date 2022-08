Giulia De Lellis difende Chiara Nasti dalle accuse: “Vergognatevi, insultate un bimbo neanche nato” A mettere un punto alle critiche piombate su Chiara Nasti per la sua gravidanza da Mattia Zaccagni ci ha pensato Giulia De Lellis che ha tuonato su Instagram contro gli hater dell’influencer napoletana: “Leggervi fa schifo, non avete diritto di insultarla”.

A cura di Giulia Turco

Chiara Nasti, personaggio da sempre piuttosto divisivo sui social, è nel mirino delle critiche da quando ha rivelato di essere incinta di Mattia Zaccagni. Dalla sua storia precedente con Nicolò Zaniolo fino all'inaspettato gender reveal con il quale ha annunciato, in mezzo al campo dell'Olimpico, che il figlio di Zaccagni sarà un maschietto. Le critiche non si sono fermate poi in questi mesi di gravidanza, durante i quali l'influencer è stata presa di mira per le sue foto provocanti col pancione e per i cambiamenti del suo corpo.

Lo sfogo di Giulia De Lellis sotto a un post di Chiara Nasti

A mettere a tacere le polemiche ci ha pensato la collega influencer Giulia De Lellis, che sotto all'ennesimo post di Chiara Nasti preso di mira dagli haters, ha voluto ribattere a tono chiedendo rispetto per la ragazza e per il piccolo che ancora non è nato e che già ha attirato tutto questo clamore mediatico in negativo:

Ma la finite di rompere le palle a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. MA COME VI PERMETTETE? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro… può piacere o no, ma questo non vi dò il diritto di insultare lei in questo modo tanto meno suo figlio neanche nato!!! Mi chiedo che problemi avete, che strano accanimento sia questo??! Pensate a migliorare i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate. Vergognatevi.

La risposta di Chiara Nasti alle critiche sul suo peso

Subito dopo Ferragosto l’influencer napoletana è tornata a parlare della gravidanza spiegando di non curarsi affatto delle persone che commentano i cambiamenti del suo corpo: “A me non frega niente di chi prende 30 chili o ne prende 9/10, né a voi deve interessare il mio peso”, ha ribattuto rispetto alle accuse di aver messo su fino troppo peso. I commenti fanno seguito alla presa di posizione di Chiara Nasti che a giungo aveva fatto sapere di non aver preso chili nonostante fosse al quinto mese: "Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”