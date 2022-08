Chiara Nasti e le nozze con Zaccagni: “Vogliamo che il nostro bimbo ci sia quel giorno” Dopo la proposta di matrimonio di Mattia Zaccagni, Chiara Nasti ha raccontato via Instagram i programmi per le nozze: “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno”. Per l’influencer, quindi, l’altare arriverà solo dopo la nascita del primo figlio.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Nasti è in dolce attesa del primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni, che diventerà presto anche suo marito. Solo qualche giorno fa infatti, il calciatore della Lazio ha sorpreso la futura mamma con una romantica proposta di matrimonio, il cui video è stato prontamente condiviso sui social. Ora l'influencer da 2 milioni di follower ha raccontato via Instagram come sta procedendo la gravidanza e se ha già in mente una data per le nozze.

Chiara Nasti e le nozze con Zaccagni

Dopo la proposta di matrimonio a sorpresa, Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram, svelando se ha già in mente una data per le nozze. L'idea di andare all'altare con il pancione la attrae, ma preferisce aspettare la nascita del piccolo: "Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno. Oggi mi sentirei troppo impacciata perché sento la pancia troppo grande già".

Nessun giorno ancora stabilito, ma la certezza che il matrimonio sarà dopo la nascita del bebè, un maschietto, atteso tra qualche mese. E diventare mamma non spaventa per niente Chiara Nasti, anzi: "L'ho scelto quindi è esattamente ciò che volevo. Non vedo l'ora, poi ho già un figlio". Il riferimento in questo caso è al suo cagnolino Twenty, di cui si prende cura come fosse un figlio e che occupa gran parte del suo tempo.

L'amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

La coppia è finita spesso al centro dei gossip negli ultimi mesi. Non molto tempo dopo la notizia della gravidanza, Zaccagni e Chiara Nasti hanno affittato lo stadio Olimpico di Roma per il Gender Reveal, vale a dire il party per svelare il sesso del bebè in arrivo. E questo aveva suscitato non poche polemiche sui social. Il primo figlio sarà un maschio e i futuri genitori non vedono l'ora di accoglierlo in famiglia. Nel frattempo, il calciatore della Lazio ha chiesto la mano della compagna, condividendo poi il video del romantico momento sui social.