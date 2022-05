Zaccagni e Chiara Nasti affittano l’intero Olimpico: party per svelare il sesso del figlio in arrivo Per annunciare il sesso del loro primo figlio il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e l’influencer Chiara Nasti hanno organizzato un mega party all’interno dello stadio Olimpico di Roma affittato interamente per l’occasione.

A cura di Michele Mazzeo

Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e l'influencer Chiara Nasti aspettano il primo figlio come rivelato dallo stesso calciatore con l'esultanza dopo il gol siglato allo Spezia. I due oggi hanno conosciuto il sesso del bebé di cui sono in attesa. E proprio per rivelare ciò è stata organizzata una mega festa per comunicare agli amici, colleghi e compagni di squadra se il primo genito della coppia sarà un maschietto o una femminuccia (cosa che nemmeno nemmeno il giocatore biancoceleste conosceva prima di questa sera). L'evento è importante e, quindi, la sorella dell'influencer Angela che ha organizzato il party ha deciso di scegliere una location molto cara ai due affittando addirittura l'intero stadio Olimpico di Roma per l'occasione.

Tantissimi i personaggi famosi che hanno partecipato all'evento svoltosi in un primo momento nel privé dello stadio (la sala dentro la tribuna Montemario) dove parenti e amici sono stati accolti da due enormi pupazzi di un bambino e di una bambina per poi trovarsi un tripudio di bavaglini, vestitini, tutine, dolcetti e festoni sia di colore rosa che celesti, per farsi dunque trovare pronti al momento dell'annuncio qualunque esso sia. Il party è stato dunque documentato in tempo reale sui profili Instagram delle seguitissime persone presenti. Tra i tanti invitati al "gender reveal party" c'era anche il capitano della Lazio Ciro Immobile.

Alla fine il sesso del primo figlio della coppia Zaccagni – Nasti è stato rivelato attraverso una scritta apparsa nel maxi-schermo che campeggia dentro lo stadio con i futuri papà e mamma sul terreno di gioco dell'Olimpico inondati da una pioggia di coriandoli celesti: "It's a boy" è apparso infatti sul tabellone luminoso (immortalato dallo stesso calciatore che lo ha poi condiviso sui propri social). Il loro primogenito sarà dunque un maschietto.