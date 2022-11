La mamma di Zaccagni difende Chiara Nasti dagli haters dopo il parto: “Partita la querela” A poche ore dalla nascita del piccolo Thiago, diversi follower hanno ironizzato sui social di Chiara Nasti sul flirt che l’influencer ha avuto con Zaniolo, lanciando piccate frecciatine che non sono affatto piaciute alla suocera, nonché mamma di Mattia Zaccagni.

A cura di Giulia Turco

Chiara Nasti è mamma da poche ore, ma nemmeno in un momento così intimo e delicato si placano i commenti degli haters sui suoi profili social. L’influencer si sta concentrando sul riposo e sull’amore del piccolo Thiago, al quale ha già dedicato qualche tenero raro scatto. Nel frattempo, a prendere le sue difese ci pensa la mamma del calciatore.

La suocera di Chiara Nasti ha querelato alcuni haters

A scatenare la furia di Chiara, mamma di Mattia Zaccagni nonché suocera dell’influencer, sono stati i numerosi commenti comparsi sui profili dei due ragazzi, in particolare quello della neo mamma. In molti hanno ironizzato sul flirt che Chiara Nasti ha avuto fino ad un anno prima con il giocatore della Roma Niccolò Zaniolo ribattezzato sui social "gamberetto", lanciando piccate frecciatine su chi fosse il vero padre del piccolo. Battute che non sono affatto piaciute alla signora Zaccagni che ad alcuni di loro ha replicato: “Già partita la querela, imbecille”.

Chiara Nasti e la gioia di essere madre

Sono giorni di immensa gioia per i neo genitori che stanno sperimentando la felicità per la nascita del piccolo Thiago. Incurante di ogni critica, Chiara Nasti sta dedicando tutte le sue attenzioni al neo nato, che ha dato alla luce con un parto cesareo. Immancabili le prime foto social di Thiago: "Sono così felice che stento a crederci", e le dediche d'amore al neo papà Zaccagni: "Mattia sei un padre meraviglioso e non potevo scegliere persona migliore con cui condividere una gioia così grande..una cosa così preziosa. Ti amo immensamente", ha condiviso Chiara. Anche il calciatore non ha rinunciato a condividere parole d'amore per la sua nuova famiglia: "A volte diamo per scontato i doni che ci da la vita! Non ho mai provato un emozione così grande, quando ti ho visto uscire piccolino mio mi hai fatto esplodere il cuore di gioia! Grazie amore mio".