Chiara Nasti incinta: "Se è femmina vorrei chiamarla Barbie ma nessuno approva il nome" Chiara Nastio confessa i suoi desideri a proposito della seconda gravidanza in corso e del nome da dare al bambino nel caso in cui dovesse trattarsi di una femmina.

A cura di Stefania Rocco

Chiara Nasti aspetta il secondo figlio dal marito Mattia Zaccagni. L’influencer, già madre del piccolo Thiago, è in dolce attesa per la seconda volta. A svelare la gravidanza in corso è stato proprio il calciatore della Lazio che, dopo un goal contro la Roma, ha esultato mimando un pancione. Un gesto che, sui campi di calcio, è generalmente riferito a una gravidanza, come nel caso della popolare imprenditrice digitale. A partire da quel momento, la coppia ha confermato anche pubblicamente la gravidanza e Chiara, nota influencer, ha cominciato a chiacchierarne con le sue followers.

Chiara Nasti e îl desiderio per il nome del suo secondo figlio

Proprio via Instagram, Nasti ha svelato quali sono i nomi presi in considerazione in vista della nascita del suo secondo figlio. L’influencer non sa ancora se si tratterà di un maschio o di una femmina ma ha svelato che, nel caso dovesse trattarsi di una bambina, ke sarebbe piaciuto scegliere per lei un nome davvero particolare: Barbie. “Vorrei chiamarla Barbie ma non me lo approva nessuno”, ha rivelato Chiara, “Comunque se è femmina sono indecisa da Jennifer e Kimberly”. Quindi ha aggiunto di avere il sentore si tratterà di un altro maschietto.

Nasti e Zaccagni scopriranno il sesso del bambino che aspettano giovedì

Sempre via Instagram, Chiara ha annunciato che scoprirà il sesso del bambino che aspetta giovedì. Nel caso della gravidanza del piccolo Thiago, l’influencer e il calciatore organizzarono il proprio gender reveal party allo stadio Olimpico di Roma, una scelta che provocò un gran numero di polemiche. Nasti fu attaccata sui social per lo sfarzo di quella festa organizzata in grande stile ma, anche nei mesi a venire, ha sempre difeso la scelta di festeggiare a modo suo. Questa volta, l’influencer ha preferito non chiarire se il nuovo gender reveal party sarà organizzato sulla falsariga di quello precedente.