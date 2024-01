Chiara Nasti svela il sesso del secondo bebè in arrivo con Mattia Zaccagni: “Quanto siamo felici” Con un video pubblicato su Instagram, Chiara Nasti ha svelato il sesso del secondo bebè in arrivo con il compagno Mattia Zaccagni: dopo il piccolo Thiago, la coppia accoglierà in famiglia una femminuccia. “Quanto siamo felici”, ha scritto l’influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A pochi giorni di distanza dall'annuncio della gravidanza, Chiara Nasti ha svelato il sesso del secondo bebè in arrivo con il compagno Mattia Zaccagni. La coppia ha già accolto in famiglia, nel 2022, il piccolo Thiago.

Chiara Nasti aspetta una bambina: il video del gender reveal

È con un video su Instagram che Chiara Nasti ha annunciato il sesso del secondo bebè in arrivo: sarà una femminuccia. Dopo un maschietto, il piccolo Thiago, la nota influencer e il calciatore della Lazio sono pronti ad accogliere in famiglia una bambina. "It's a Girl! Quanto siamo felici", ha scritto la futura mamma ad accompagnare il video, che mostra una enorme scatola piena di palloncini rosa. Un gender reveal decisamente più tradizionale rispetto a quello del primo figlio, per il quale la coppia scelse lo Stadio Olimpico di Roma e attirò non poche critiche per eccesso di sfarzo. Questa volta, lo stadio ha fatto da sfondo solo all'annuncio della seconda gravidanza: Zaccagni infatti, dopo un goal contro la Roma, ha esultato mimando il pancione, gesto che non ha lasciato spazi a dubbi.

"Se è femmina si chiamerà Barbie"

Proprio qualche giorno fa, chiacchierando con i suoi followers, Chiara Nasti aveva parlato dei possibili nomi per il suo secondo figlio. E, a riguardo, ha ammesso di avere in mente un nome un pò particolare: “Vorrei chiamarla Barbie ma non me lo approva nessuno”. Poi aveva spiegato le possibili alternative, che invece potrebbero trovare approvazione anche da parte del compagno: "Se è femmina sono indecisa tra Jennifer e Kimberly”. Al momento ancora nessuna conferma ufficiale, ma è probabile che la scelta ricadrà su uno dei due. Nel frattempo, l'influencer continua a raccontare sui social la sua seconda gravidanza, svelando che si sta rivelando totalmente diversa e più complicata della prima: "Mangiavo e vomitavo".