Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sposano: la proposta di matrimonio del calciatore alla madre di suo figlio Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sposano. L'attaccante della Fiorentina ha pubblicato gli scatti della proposta di matrimonio fatta all'influencer, nonché madre di suo figlio Tommaso. Il lieto fine di una storia che, in questi anni, ha subito diversi scossoni.

A cura di Ilaria Costabile

Sono ormai passati circa quattro anni da quando Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori, ma la loro storia ha attraversato diversi alti e bassi, oltre che momenti di distacco. Ora, però, si è aperto un nuovo capitolo della loro vita insieme: l'attaccante della Fiorentina ha chiesto alla madre del piccolo Tommaso di diventare sua moglie con una romantica proposta di matrimonio.

La proposta di matrimonio di Nicolò Zaniolo

Le foto sui social hanno scatenato una miriade di commenti, tra tifosi del team viola e i fan della coppia, tra messaggi di auguri e felicitazioni per la nuova avventura che i due si apprestano a vivere insieme. Il calciatore ha pubblicato le foto del momento in cui ha dato l'anello alla sua dolce metà, durante una cena in uno dei ristoranti più noti di Firenze con vista sull'Arno, e come il più romantico degli innamorati si è inginocchiato e ha aperto lo scatolino che conteneva l'anello. Visibile la commozione e anche la sorpresa di Sara Scaperrotta che si è portata le mani al viso e, poi, avvicinandosi a Zaniolo ha indossato l'anello per poi baciarlo appassionatamente. Su Instagram compare anche uno scatto del regalo appena ricevuto e la scritta "Ora e per sempre" a corredo della foto.

Il riavvicinamento dopo una brusca rottura

A maggio dello scorso annoi due avevano ufficializzato il ritorno insieme, pubblicando lo scatto di un ritratto familiare, con il calciatore e la compagna a bordo campo, insieme al piccolo Tommaso. La coppia aveva avuto una rottura turbolenta nel 2020, quando lei scoprì di essere incinta. Dopo due anni insieme, il calciatore decise di interrompere la relazione e, infatti, disse in più occasioni di non sentirsi pronto a diventare padre, cosa che l'influencer ha invece smentito sostenendo che la notizia della gravidanza fu accolta con entusiasmo anche dal futuro papà. Quando nacque il bambino, però, i due pian piano si riavvicinarono, fino al ricongiungimento definitivo dello scorso anno e al recentissimo lieto fine.