Tommazo Zorzi sulla storia tra Pretelli e Salemi: "Pensavo durassero un settimanale, il nostro GF è stato prolifico" Tommaso Zorzi è stato ospite insieme a Pierpaolo Pretelli nella puntata del 12 marzo di La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano e in onda su Rai 1. L'influencer ha detto la sua sulla storia d'amore tra l'ex collega del Gf e Giulia Salemi, nata nel periodo del reality.

A cura di Sara Leombruno

Tommaso Zorzi è stato ospite insieme a Pierpaolo Pretelli nella puntata del 12 marzo di La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano e in onda tutti i pomeriggi su Rai 1. L'influencer ha detto la sua sulla storia d'amore tra l'ex collega del Grande Fratello e Giulia Salemi, nata proprio nel periodo del reality. A domanda diretta del conduttore se lui si aspettasse il prosieguo della loro relazione, Zorzi ha ammesso: "Dico la verità, non me lo aspettavo". Poi, la battuta sul figlio della coppia.

Le parole di Tommazo Zorzi su Salemi e Pretelli

"Ma tu te lo aspettavi questo prosieguo della storia d'amore? Tu li hai visti nascere", ha chiesto Alberto Matano a Tommaso Zorzi nel corso della puntata, nella quale, tra gli altri ospiti, c'erano anche Carmen Di Pietro, Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli. L'influencer ha risposto: "Dico la verità, non me lo aspettavo, pensavo che sarebbero durati un settimanale, lo avevo dichiarato. Invece, ho dovuto fare mea culpa".

Zorzi si è detto molto felice per loro: "Quello della nostra edizione, è stato un GF molto prolifico perché hanno fatto figli tutti", ha continuato, scherzando. Per poi aggiungere: "Tranne io e Francesco (Oppini, figlio di Parietti, ndr), che non siamo riusciti", ha ironizzato in conclusione.

La nascita del piccolo Kian

Da poco, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian. Un bambino che entrambi hanno fortemente voluto: "L'abbiamo cercato, oggi vederla con lui è talmente surreale. Ho trovato l'esatta metà che mi sostiene, aiuta e rispetta. Pensavo che fosse giusto mettere al mondo qualcosa di nostro", ha raccontato qualche mese fa a Domenica In l'ex velino di Striscia. Il conduttore era già padre di Leonardo, che oggi ha 7 anni, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero. Il bambino vive a Miami con la madre e Pretelli non lo vede spesso: "Andiamo due volte all'anno a Miami. Mi manca vivere con lui la quotidianità. Presto conoscerà il fratellino".