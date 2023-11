Furto in casa del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni alla Camilluccia: rubati soldi e gioielli Soldi e gioielli ancora da quantificare è il bottino trafugato dall’abitazione del centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni, che ha subito un furto in casa alla Camilluccia.

A cura di Alessia Rabbai

Mattia Zaccagni (Fonte: La Presse)

Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni ha subito un furto nella sua abitazione in via della Camilluccia a Roma. Dei ladri sono entrati in casa del centrocampista, portando via soldi e gioelli, per un valore complessivo ancora da quantificare. Zaccagni abita insieme alla sua compagna nel territorio del quadrante Nord della Capitale, i malviventi secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato al momento del colpo sono entrati quando la coppia non era in casa, approfittando dell'assenza. Il furto sarebbe avvenuto tra il pomeriggio e la serata di martedì 21 novembre. Zaccagni, uno dei migliori giocatori del campionato l'anno scorso, quest'anno la sua performance è sottotono, è infortunato attualmente e per questo non è stato convocato in nazionale.

I ladri sono entrati furtivamente e hanno rovistato in armadi e cassetti, mettendo tutto a soqquadro e hanno cercato la cassaforte. Zaccagni e la compagna sono rientrati intorno alle ore 20 ed è stato in quel momento che si sono accorti che qualcuno, una o più persone, si era introdotto in casa loro. Subito hanno dato l'allarme, rivolgendosi alle forze dell'ordine. A raccogliere la segnalazione e la denuncia del centrompista sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ponte Milvio e della polizia scientifica, che hanno fatto un sopralluogo all'interno dell'abitazione, per verificare lo stato di porte e finestre. Non è ancora chiaro come siano entrati.

Di aiuto alle indagini potrebbero rivelarsi eventuali telecamere di sorveglianza, che potrebbero aver immortalato il passaggio e la fuga dei malviventi. Le indagini sono in corso, il valore del bottino trafugato è ancora da quantificare. Gli agenti stanno cercando di capire inoltre se i residenti abbiano notato movimenti strani.