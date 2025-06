video suggerito

Svaligiano la cassaforte di un appartamento in via dei Coronari: rubati 100mila euro di gioielli Il colpo è avvenuto ieri in un appartamento in via dei Coronari al centro di Roma, quando la coppia di proprietari non era in casa. I ladri hanno svaligiato la cassaforte, rubando gioielli dal valore di circa 100mila euro.

A cura di Enza Savarese

Via dei Coronari (Google Maps)

Entrano in una casa al centro di Roma in pieno giorno, mentre i proprietari non ci sono e svaligiano la cassaforte. Rubati da un appartamento in via dei Coronari, gioielli dal valore di circa 100mila euro. A dare l'allarme gli stessi proprietari della residenza, una coppia di 72 e 62 anni, che si sono accorti del furto dopo il loro rientro a casa.

Il maxi colpo è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 26 giugno in un appartamento al civico 32 in via dei Coronari a Roma, nel centro storico della città. A denunciare il furto è stata la coppia residente nell'appartamento che non era presente in casa e ha allertato le forze dell'ordine soltanto una volta rientrati. Sul posto è intervenuta la Polizia del I Distretto Trevi-Campo Marzio che ha avviato le indagini per rintracciare i colpevoli.

Secondo una prima dinamica dei fatti, il furto si sarebbe verificato intorno alle 14 di giovedì 26 giugno, quando un gruppo di ignoti si è introdotto nella casa della coppia svaligiando solo la cassaforte presente nell'appartamento. Dall'interno i ladri hanno portato via gioielli in oro e argento dal valore al momento stimato di circa 100mila euro. Non sembrerebbe mancare altro dall'appartamento, segno che probabilmente i ladri sapessero già il loro obiettivo. Le indagini degli inquirenti stanno valutando anche eventuali immagini sorveglianza che potrebbero aver ripreso l'arrivo dei ladri oppure la loro successiva fuga con il bottino.

Non è escluso che dalle videocamere presenti sulla strada si intercettino i colpevoli anche nei giorni precedenti al colpo per possibili appostamenti nei pressi dell'appartamento. Infatti dato che il furto è avvenuto in pieno giorno, non è escluso che i colpevoli sapessero che l'appartamento alle 14 sarebbe stato vuoto.