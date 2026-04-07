Maxifurto in appartamento nel rione Monti a Pasquetta: rubati Rolex e preziosi da 700mila euro

I ladri hanno approfittato del giorno di Pasquetta per introdursi in un appartamento a Monti e scappare con un bottino da oltre 700mila euro.

Furto da 700mila euro a Roma, nel rione Monti, nella giornata del Lunedì dell'Angelo ieri, 6 aprile 2026, quando i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari a Pasquetta per introdursi in casa e portare via con sé il bottino di orologi di lusso, altri preziosi e persino delle videocamere di sorveglianza che avrebbero permesso di riconoscere i loro volti. Il furto è avvenuto in via Leonina, a pochi passi dal Colosseo, verso le ore 19.

Il maxi furto a Pasquetta a Roma: ladri scappano con bottino da 700mila

L'allarme è scattato immediatamente, al ritorno dei proprietari di casa che erano partiti per le vacanze pasquali. Sul posto sono arrivati, non appena allertate, le forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i ladri si sono introdotti nell'abitazione e, una volta all'interno, hanno aperto la cassaforte e portato via diversi gioielli in oro e orologi di lusso, per un valore stimato d 700mila euro.

Le indagini per rintracciare i ladri

All'arrivo degli agenti, le telecamere di videosorveglianza non c'erano più, rubate dai ladri. Anche loro si erano dati alla fuga, senza lasciare traccia: l'allarme antifurto, infatti, sembra che sia scattato con forte ritardo. I poliziotti si sono messi subito al lavoro per cercare di acquisire le immagini di videosorveglianza dei dintorni e ora stanno passando al vaglio i video per cercare di identificare la banda.

Numerose le ipotesi prese in considerazione, fra cui quella che si tratti di un gruppo di ladri professionisti e che possano aver puntato l'abitazione a colpo sicuro. Non è chiaro come abbiano fatto, ma è probabile che abbiano controllato l'abitazione con appostamenti e sopralluoghi, in attesa di scegliere il momento giusto per introdursi all'interno. Che, a quanto emerge, sarebbe stato quello delle vacanze di Pasqua, trascorse all'estero dai proprietari di casa.