video suggerito

Furto di gruppo in casa, 4 sono minorenni. Denunciati si giustificano: “Pensavamo fosse abbandonata” Tra i sei denunciati per furto, quattro sono minorenni. Dopo la denuncia della proprietaria di casa, i carabinieri hanno perquisito le case, trovando gran parte degli oggetti rubati. I sei ragazzi hanno dichiarato di aver trovato l’abitazione su un sito di case abbandonate. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Derubano la casa di una donna a Capena, sei persone denunciate, quattro sono minorenni. Gli accusati si sono difesi pensando si trattasse di un edificio abbandonato, che poteva quindi essere visitato. Succede nel centro storico del comune di Capena. A denunciare il furto, che si sarebbe verificato lo scorso aprile, è una donna residente nella zona, che ha ritrovato la casa svaligiata mentre non era presente.

Dopo la segnalazione della proprietaria, i carabinieri della stazione di Capena hanno rintracciato tempestivamente i sei presunti ladri e tramite disposizione delle Procure di Tivoli e di quella per i minori di Roma, i militari hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare degli accusati.

Le indagini hanno portato alla luce gran parte degli oggetti rubati, che sono stati poi restituiti alla proprietaria. Si è avvalorata quindi l'ipotesi del furto di gruppo. Non ha retto invece il racconto dei sei denunciati, che una volta identificati hanno dichiarato alle autorità competenti delle indagini di essersi trovati nella casa della donna perché segnalata come abitazione disabitata su un'app di esplorazione urbana.

Leggi anche Ladro entra in casa per un furto: i proprietari lo chiudono a chiave in camera e aspettano i carabinieri

L'app in questione si chiama "Urbex" e viene usata in Italia, ma anche all'estero, per segnalare edifici fatiscenti, fabbriche, tunnel e altre zone abbandonate per gli amanti dell'esplorazione urbana.

Ora i sei accusati, in stato di libertà, sono stati denunciati per furto. Tra loro anche quattro minorenni, la cui posizione giudiziaria verrà gestita dalla Procura per i minori di Roma, che insieme a quella di Tivoli ha coordinato le indagini a seguito della denuncia ai carabinieri della compagnia di Monterotondo.