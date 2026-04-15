Si barrica in casa con il figlio minorenne e minaccia l’ex a Roma: “Dammi 20mila euro o non usciamo”

Botte, minacce e offese, ma anche pressioni economiche all'ex moglie: questo era costretta a subire una donna da parte dell'ex marito a Roma. Gli abusi da parte dell'uomo andavano avanti da tempo: le aggressioni fisiche si consumavano anche davanti agli occhi dei due figli minorenni della coppia. Proprio uno di loro, inoltre, è finito al centro di un episodio violento del padre. L'uomo si è barricato in casa con lui, per estorcere alla ex 20mila euro: "Se non ci dai i soldi non usciamo". Altri fatti, oltre a questo, hanno portato all'arresto di un cinquantaseienne romano da parte degli agenti della polizia.

Le violenze domestiche subite dalla donna: l'estorsione e il furto dell'auto

Vessazioni e offese si sono presto trasformate in violenze fisiche anche davanti allo sguardo dei bambini, figli della coppia. Fino a quando non è stato proprio uno dei due ragazzini a diventare protagonista suo malgrado di uno degli episodi di violenza che il padre rivolgeva alla madre: l'uomo si è barricato in casa con il figlio per cercare di costringere la donna a consegnargli 20mila euro. Le continue richieste di denaro sarebbero derivate da una presunta dipendenza dal gioco d’azzardo del cinquantaseienne che, segregandosi in casa insieme al giovane, avrebbe dato il via a una vera e propria pretesa estorsiva.

Nei giorni successivi, fuori dalle mura domestiche, inoltre, l'uomo si sarebbe impossessato dell’auto della donna rifiutandosi di riconsegnarla e minacciando di venderla. Soltanto 24 ore dopo, inoltre, il cinquantaseienne avrebbe inseguito in strada la donna convinto che il passeggero a bordo, fratello di lui, avesse una relazione con la donna. A quel punto li ha minacciati entrambi, armato di mannaia. "Se non torni con me, ti ammazzo", le avrebbe detto".

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L'arresto del cinquantaseienne

Le indagini sono scattate immediatamente. Ad occuparsene sono stati gli agenti della Polizia di Stato della IV Sezione della Squadra Mobile, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma. Al termine degli accertamenti, svolti raccogliendo dichiarazioni e riscontri da parte dei testimoni, è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'uomo, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L'uomo resterà in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.