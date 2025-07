Tenta il furto in una casa, ma ci trova i proprietari che lo fanno arrestare

video suggerito

Si è introdotto in casa nel corso di qualche mattinata fa. All'interno, però, ha trovato i proprietari che gridando hanno allertato i carabinieri e lo hanno fatto arrestare.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Aveva notato una finestra accostata. Si è fatto strada e stava per accedere all'abitazione per derubarla. Ma non aveva fatto i conti con i proprietari che, contrariamente, forse, a quanto pensava, si trovava dentro casa. Accortisi dell'intruso, hanno immediatamente iniziato ad urlare, attirando l'attenzione dei carabinieri e lo hanno fatto arrestare.

Entra in casa per derubarla, ma viene fatto arrestare dai proprietari che stavano dentro

I fatti risalgono alla mattinata di mercoledì 25 giugno scorso e sono avvenuti nel quartiere Talenti. I carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro si trovavano in servizio per le strade della capitale, quando sono stati sorpresi dalle urla di alcuni residenti. Così hanno deciso di intervenire. A gridare dall'interno di casa loro, due persone. Dicevano che c'era una persona persona che tentava di entrare in casa loro passando da una finestra lasciata accostata.

I militari si sono messi immediatamente al lavoro e hanno raggiunto l'abitazione in cui era scattato l'allarme, lanciato dai proprietari di casa che si trovavano al suo interno.

Cerca di entrare in casa da una finestra, ma viene arrestato

All'arrivo dei militari l'intruso, un uomo di 49 anni, stava ancora cercando di fare irruzione nell'appartamento nel cuore del quartiere di Talenti, approfittando di una finestra lasciata aperta. Non sapeva che all'interno di casa si trovavano i proprietari. I carabinieri si trovava già in zona per un pattugliamento quando le urla hanno attirato la loro attenzione.

L'arresto dell'aspirante ladro

Quando ha capito di essere stato scoperto, il quarantanovenne ha tentato la fuga, facendosi strada verso il vicino plesso scolastico. L'inseguimento è durato poco: i militari lo hanno raggiunto e bloccato dopo pochi metri. Poi lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di diversi mazzi di chiavi, probabilmente riconducibili ad abitazioni della zona, di un cacciavite usato come grimaldello e di una dose di cocaina. Per quest’ultima è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente.

Nei confronti del quarantanovenne, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto con l'accusa di tentato furto in abitazione: per lui il tribunale di Roma ha disposto gli arresti domiciliari.