Armato di coltello sfregia il volto della ex nel Viterbese: arrestato 37enne

Si scaglia contro la ex fidanzata accoltellandola in volto e sfregiandola. Lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare.

Paura a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove un trentasettenne armato di coltello ha sfregiato il volto della ex fidanzata trentatreenne. A chiamare i soccorsi è stata la vittima stessa dopo essere stata accoltellata. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Rignano Flaminio insieme a quelli della stazione locale di Civita Castellana: sono loro che hanno arrestato l'uomo.

Sfregia il volto della ex: arrestato

I fatti sono avvenuti a Civita Castellana in provincia di Viterbo. Sebbene sia stata resa nota la vicenda soltanto oggi, risale alla mattina del 5 giugno scorso quando, verso le ore 10, il trentasettenne ha aggredito la ex fidanzata mentre si trovavano nei pressi della Chiesa Ortodossa Romena D'Italia, situata in località Pian Paradiso nel territorio del comune del Viterbese. La relazione fra i due era chiusa da poco. Si sono incontrati e lui, armato, l'ha sfregiata in pieno volto. È stata la trentatreenne stessa a far scattare l'allarme.

L'arrivo dei carabinieri e l'arresto

Una volta raggiunti i due, i carabinieri si sono precipitati verso l'uomo, bloccandolo. Agli inquirenti ha mostrato un documento falso, ma poco dopo, nel corso della perquisizione, i militari hanno rintracciato quelli veri. In breve tempo è stato fermato e trasferito in carcere, al Nicandro Izzo di Viterbo. Su di lui pende l'accusa di i lesioni personali aggravate dall'uso di armi.

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Come sta la donna sfregiata in volto dall'ex: prognosi di 20 giorni

Mentre era in corso l'intervento dei carabinieri per arrestare il trentatreenne, la donna è stata soccorso e trasportata d'urgenza al pronto soccorso. Una volta arrivata in ospedale, i medici le hanno diagnosticato un profondo taglio allo zigomo sinistro: la ferita è destinata a causare una deformazione e uno sfregio permanente al viso. Oltre alle lesioni sul volto, sono state prese in cura anche le altre riportate al polso sinistro, a una mano e a un dito della mano destra: la prognosi iniziale di guarigione stabilita per le lesioni è di 20 giorni.