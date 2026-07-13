roma
video suggerito
video suggerito

Aggredisce il figlio 21enne e lo accoltella alla gola: arrestato per tentato omicidio a Tivoli

Paura a Tivoli dove un ragazzo di 21 anni è stato aggredito dal padre che, armato di coltello, lo ha colpito alla gola. Il giovane è stato soccorso d’urgenza, il padre arrestato.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Beatrice Tominic
Immagine

Si è avvicinato al figlio di 21 anni mentre si trovavano a casa insieme e lo ha accoltellato alla gola. È quanto accaduto nella mattina di oggi, lunedì 13 luglio 2026, a Tivoli. Non è chiaro cosa abbia scatenato il gesto dell'uomo, un quarantaquattrenne, che, nel corso della mattinata, si è avvicinato al figlio e lo ha assalito. 

I fatti risalirebbero alla prima mattina quando, verso le ore 7, fra i due sarebbe scoppiato il litigio. Il movente è ancora da chiarire. Ciò che sembra certo, secondo le prime ricostruzioni, è che l'uomo a un certo punto si è recato in cucina, avrebbe afferrato un coltello e, scagliandosi sul giovane, lo ha utilizzato per colpire il figlio. Il giovane avrebbe provato a farsi scudo con mani e braccia, ma poi un fendente lo ha colpito alla gola.

Padre accoltella alla gola il figlio di 21 anni a Tivoli

L'aggressione si è verificato nella zona di Marcellina e, come anticipato, verso le ore 7 della mattina, quando il padre, un quarantaquattrenne pakistano, avrebbe afferrato il coltello della cucina e l'avrebbe utilizzato per colpire alla gola il figlio. A quel punto sarebbe stato l'uomo stesso a far scattare l'allarme chiamando il numero di emergenza unico 112. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e i militari della vicina compagnia di Tivoli. Sono stati proprio questi ultimi ad arrestate il padre e a trasferirlo in carcere.

Leggi anche
Fiumicino, massacrano con una spranga 19enne e amico intervenuto in suo aiuto: arrestati due gemelli

Come sta il giovane accoltellato dal padre: ricoverato in ospedale

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza in ventunenne all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Il giovane è stato subito ricoverato in prognosi riservata e sottoposto alle cure dei medici e degli infermieri: fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Le indagini ancora in corso

Il quarantaquattrenne è stato trasferito in carcere, domani comparirà davanti al gip per la convalida dell'arresto. Intanto i carabinieri stanno continuando ad indagare per cercare di chiarire il movente del gesto: nel frattempo hanno ascoltato anche amici e parenti dei due e hanno acquisito i loro telefonini per ricostruire i rapporti fra padre e figlio. 

Immagine
Ranucci, il factotum di Valter Lavitola Tavares: "Dovevo tornare giovedì, ma resto in Camerun"
Lavitola stava per scappare in Africa: perquisita l'abitazione del factotum
Chi è Gomes Clesio Tavares, da bodyguard di Rita De Crescenzo a faccendiere di Lavitola
Lavitola nega tutto: "Estraneità totale. Il sopralluogo? Frequentavo casa sua"
Corsini: "Ranucci dovrà chiarire su Lavitola, la vicenda è inquietante"
Rai blocca Report, Ranucci: "Dire che lo fanno per tutelarci è come dire che le bombe a casa mia erano per amore"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views