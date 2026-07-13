Aggredisce il figlio 21enne e lo accoltella alla gola: arrestato per tentato omicidio a Tivoli

Paura a Tivoli dove un ragazzo di 21 anni è stato aggredito dal padre che, armato di coltello, lo ha colpito alla gola. Il giovane è stato soccorso d’urgenza, il padre arrestato.

Si è avvicinato al figlio di 21 anni mentre si trovavano a casa insieme e lo ha accoltellato alla gola. È quanto accaduto nella mattina di oggi, lunedì 13 luglio 2026, a Tivoli. Non è chiaro cosa abbia scatenato il gesto dell'uomo, un quarantaquattrenne, che, nel corso della mattinata, si è avvicinato al figlio e lo ha assalito.

I fatti risalirebbero alla prima mattina quando, verso le ore 7, fra i due sarebbe scoppiato il litigio. Il movente è ancora da chiarire. Ciò che sembra certo, secondo le prime ricostruzioni, è che l'uomo a un certo punto si è recato in cucina, avrebbe afferrato un coltello e, scagliandosi sul giovane, lo ha utilizzato per colpire il figlio. Il giovane avrebbe provato a farsi scudo con mani e braccia, ma poi un fendente lo ha colpito alla gola.

Padre accoltella alla gola il figlio di 21 anni a Tivoli

L'aggressione si è verificato nella zona di Marcellina e, come anticipato, verso le ore 7 della mattina, quando il padre, un quarantaquattrenne pakistano, avrebbe afferrato il coltello della cucina e l'avrebbe utilizzato per colpire alla gola il figlio. A quel punto sarebbe stato l'uomo stesso a far scattare l'allarme chiamando il numero di emergenza unico 112. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e i militari della vicina compagnia di Tivoli. Sono stati proprio questi ultimi ad arrestate il padre e a trasferirlo in carcere.

Come sta il giovane accoltellato dal padre: ricoverato in ospedale

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza in ventunenne all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Il giovane è stato subito ricoverato in prognosi riservata e sottoposto alle cure dei medici e degli infermieri: fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Le indagini ancora in corso

Il quarantaquattrenne è stato trasferito in carcere, domani comparirà davanti al gip per la convalida dell'arresto. Intanto i carabinieri stanno continuando ad indagare per cercare di chiarire il movente del gesto: nel frattempo hanno ascoltato anche amici e parenti dei due e hanno acquisito i loro telefonini per ricostruire i rapporti fra padre e figlio.