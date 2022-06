Anna Munafò contro Chiara Nasti: “Io svaccata, ma quelle come te restano all’altezza del mio alluce” Le parole di Chiara Nasti sulle “donne incinte che si svaccano” ha generato polemiche sui social, a replicare alle parole Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne che raccontò di aver subito body shaming.

A cura di Gaia Martino

Chiara Nasti è caduta nell'ennesimo scivolone e si ritrova ancora una volta al centro delle polemiche. Incinta del compagno Mattia Zaccagni non ha rinunciato alle sue classiche fotografie in costume, evidenziando le sue forme perfette nonostante la gravidanza. Tra i commenti pubblicati, anche quello di un'utente che le ha fatto notare che non ha preso neanche un kg da quando ha annunciato di essere incinta, affermazione alla quale l'influencer ha replicato senza troppi filtri.

Cosa ha detto Chiara Nasti sulle donne incinte

Chiara Nasti senza troppi giri di parole ha replicato ad un utente che metteva in dubbio il fatto che non fosse ancora ingrassata, neanche di un kg, da quando è risultata incinta. "Siete problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi, soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi dopo, li toglierei subito".

A commentare l'esternazione della Nasti Anna Munafò, l'ex tronista di Uomini e Donne vittima di body shaming dopo essere diventata mamma di Michael.

Il commento di Anna Munafò per Chiara Nasti

Anna Munafò ha commentato a sua volta l'esternazione fatta da Chiara Nasti su Instagram in un commento al post pubblicato da Ilvicolodellenews che ha pubblicato la foto. "Io sono una di quelle che si è "svaccata" nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all'altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto allora non rispondere offendendo" ha scritto l'ex tronista che a Fanpage.it raccontò di aver subito body shaming dopo aver messo su qualche kg in più dopo la nascita del figlio Michael. Ha concluso invitandola a rispettare chi non ha il suo stesso corpo o metabolismo: