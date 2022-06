Paola Turani è positiva al Covid: “Tostissimo, non sto per niente bene” Paola Turani ha fatto sapere via Instagram di essere risultata positiva al Covid: “Mamma mia, tostissimo… non l’avevo mai preso. Non sto per niente bene”. L’influencer e modella bergamasca si trova ora in isolamento, ma per fortuna il marito Riccardo Serpellini e il piccolo Enea sono negativi.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Turani ha contratto il Covid. Via Instagram, la modella e influencer bergamasca ha fatto sapere ai suoi 2milioni di follower di essere risultata positiva al virus e di trovarsi in isolamento in camera sua, lontano dal marito Riccardo Sperellini e dal piccolo Enea, nato lo scorso ottobre: "Non sto per niente bene. Mal di testa pazzesco, 38 di febbre, mal di gola fortissimo e tosse".

Come sta Paola Turani positiva al Covid

Paola Turani ha iniziato ad avvertire i primi sintomi nella giornata di ieri, 27 giugno, con mal di testa e male alla gola. "Inizio settimana non dei migliori. Già ieri non ero in formissima, avevo mal di testa e mal di gola (ma ho pensato fosse l'aria condizionata, ero particolarmente stanca)", ha raccontato ai suoi follower. Poi la situazione è peggiorata e ha deciso di farsi un tampone che ha dato esito positivo: "Mal di testa pazzesco, 38 di febbre, mal di gola fortissimo e tosse. Fatto il tampone: POSITIVA. Mi sono isolata in camera. Non sto per niente bene".

L'influencer si trova in isolamento in camera sua e ha fatto sapere che per fortuna il marito e il figlio Enea di pochi mesi sono negativi. A farla soffrire è proprio il fatto di non poter stringere tra le braccia il piccolo: "Mamma mia tostissimo, non l'avevo mai preso… E pensare che non potrò riabbracciare Enea sentendolo al piano inferiore… (stamattina mi sono fatta un bel pò di pianti) eh va beh pazienza".

Paola Turani mamma per la prima volta

Lo scorso ottobre Paola Turani è diventata mamma per la prima volta del piccolo Enea, avuto con il marito Riccardo Serpellini. Una gravidanza aspettata a lungo, arrivata dopo un periodo in cui ha provato ad avere un figlio senza concepire. All'epoca, l'influencer aveva pubblicato alcune storie Instagram in cui in lacrime mostrava il video del test di gravidanza risultato positivo e si era lasciata andare a un lungo sfogo con le sue follower, spiegando la gioia e la difficoltà del momento. Quando finalmente il momento della nascita è arrivato, la modella ha voluto condividerlo sui social, mostrando il piccolo e scrivendo: "Sono già perdutamente innamorata di lui".