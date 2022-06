Senio Bonini è assente da TgUnoMattina perché positivo al Covid, quando tornerà in trasmissione Senio Bonini è assente da TgUnoMattina dallo scorso 13 giugno perché risultato positivo al Covid. Il giornalista dovrebbe tornare in trasmissione accanto ad Isabella Romano il prossimo 4 luglio.

A cura di Ilaria Costabile

È iniziata ufficialmente la stagione estiva sulle varie reti televisive, con conseguente cambio di conduzione per i programmi del daytime. La mattina su Rai1 si apre con TgUnoMattina una nuova versione della testata che fornisce una prima rassegna stampa, condotta da Senio Bonini e Isabella Romano. Il giornalista, però, risulta assente dalla trasmissione già dal 13 giugno, ma non erano state date spiegazioni in merito alla sua assenza. Stando a quanto riporta DavideMaggio.it il motivo sarebbe la positività al Covid.

Quando tornerà Senio Bonini

Il conduttore di Agorà Extra, la cui stagione particolarmente intensa tra politica, pandemia e guerra in Ucraina si è conclusa ad inizio mese, si era assentato anche la scorsa settimana a causa di un "inconveniente improvviso", a causa del quale alla conduzione della trasmissione mattutina era rimasta solo Isabella Romano, cosa che è accaduta anche in questi ultimi giorni, nonostante ad affiancarla ci sia stato il giornalista di Rai1 Mario De Pizzo per commentare il post elezioni e referendum. Il ritorno del giornalista in trasmissione, però, dovrebbe essere previsto per il 4 luglio, quando dovrebbe rientrare alla conduzione e affiancare nuovamente la sua collega dopo la convalescenza da Covid, unita poi alle ferie.

Cambiamenti al Tg1

Una partenza piuttosto movimenta quella della mattina estiva di Rai1, dove intanto non mancano tensioni proprio al Tg1, dove alcuni giornalisti si sarebbero tirati indietro dinanzi alla richiesta della direttrice Monica Maggioni di prestarsi alla conduzione della rassegna mattutina delle 6:30. Alcuni volti del telegiornale, infatti, sarebbero stati spostati in fasce orarie diverseda quelli in cui siamo stati abituati a vederli negli ultimi anni e che rappresentano le edizioni più importanti per la testata.