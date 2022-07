Giorgia Soleri positiva al Covid: “Come una brutta influenza, do al mio corpo il tempo di riposare” Giorgia Soleri, influencer e attivista impegnata nella lotta contro la vulvodinia, ha fatto sapere di essere risultata positiva al Covid. Via Instagram ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute e promesso che presto recupererà gli impegni annullati.

A cura di Elisabetta Murina

Giorgia Soleri è risultata positiva al Covid. L'influencer e attivista, impegnata nella lotta contro la vulvodinia, ha raccontato via social di aver contratto il virus, proprio mentre è impegnata con alcune interviste e con la promozione della sua prima raccolta di poesie, la Signorina Nessuno.

Come sta Giorgia Soleri positiva al Covid

Nelle sue storie Instagram, Giorgia Soleri ha mostrato il tampone che ha dato esito positivo e ha poi voluto aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. Al momento è sintomatica "come una normale influenza", ma senza febbre:

"Niente febbre, ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi, spossatezza e stanchezza. Come una brutta influenza, insomma. Do al mio corpo il tempo di riposare e di recuperare, prendendomi cura di lui in ogni modo possibile". Ha poi fatto sapere che gli impegni in programma per i prossimi giorni, naturalmente annullati per positività, saranno presto recuperati e riprogrammati.