Il Tg1 cambia volto: l’indiscrezione sulla sospensione dal serale di Giorgino, D’Aquino e Chimenti Il processo è partito e sembra ormai irreversibile: la direttrice Monica Maggioni vuole cambiare i volti del Tg1 che fa più ascolti.

Secondo il Giornale d'Italia, Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sarebbero stati rimossi dalla fascia serale del Tg1 per decisione diretta di Monica Maggioni. Una notizia che ha il sapore di una punizione, se non proprio di una vera esclusione. Notizia che non trova ancora conferme, ma che sta ovviamente creando scompiglio e discussione sui social network e nelle stanze di Viale Mazzini. A questo si aggiunge il saluto un po' frettoloso, giudicato strano, da parte di Francesco Giorgino nell'edizione serale di ieri, 15 giugno: "Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti". C'è aria di cambiamento, non solo per quanto riguardi i programmi e i volti che condurranno i talk della prossima stagione (come nel caso di Ilaria D'Amico).

Giorgino, D’Aquino e Chimenti rimossi dal serale: ecco perché

Perché i tre volti popolari del Tg1 avrebbero dovuto spostarsi già a fine maggio, secondo una richiesta della direttrice di presidiare la fascia delle 6.30 del mattino. Una richiesta che è stata accolta dal solo Alessio Zucchini. Giorgino, D'Aquino e Chimenti, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbero presentato certificati medici dimostrando una serie di problemi nello spostamento, ma questo avrebbe sortito effetto contrario che avrebbe spinto la direttrice a una vera e propria azione di forza. Nei corridoi Rai serpeggia malumore.

Le polemiche sono partite

La notizia è solo un'indiscrezione ma le polemiche sono già partite. Il mondo dei colleghi giornalisti si è diviso tra quanti ritengono sia penalizzante per il servizio pubblico la scelta di rimuovere tre volti così popolari e così amati; altri invece – soprattutto tra i corridoi di Saxa Rubra – avrebbero trovato di cattivo gusto il temporeggiare dei tre colleghi. Ora non è escluso che il caso possa arrivare direttamente ai piani altissimi dell'azienda. Il processo, però, è partito e sembra ormai irreversibile: Monica Maggioni vuole ruotare i volti del Tg1 che fa più ascolti.