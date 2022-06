Ilaria D’Amico torna in Rai, da settembre condurrà uno show sull’attualità Ilaria D’Amico torna in Rai, dove aveva iniziato la sua carriera televisiva. Da settembre condurrà un programma incentrato sull’attualità.

A cura di Ilaria Costabile

Ilaria D'Amico è pronta per tornare alla conduzione di un programma tutto suo, ma stavolta in Rai. Questa è la notizia compare sulle pagine de La Repubblica, secondo cui la nota giornalista sportiva cambierà registro e il pubblico a partire da settembre la accoglierà in una veste completamente inedita.

Il nuovo programma di Ilaria D'Amico

Un annuncio fatto da Antonio Di Bella, responsabile dell'intrattenimento in Rai dopo Mario Orfeo, che ha comunicato ai vertici di Viale Mazzini questa novità per la prossima stagione televisiva, in vista della presentazione dei palinsesti che si terrà il prossimo 20 giugno. Si tratterebbe, in realtà, di un ritorno alle origini per Ilaria D'Amico che aveva fatto la sua apparizione nella tv di Stato con tre edizioni di "Cominciamo bene -Estate", in compagnia di Corrado Tedeschi, ed è quindi un nuovo passo verso l'attualità quello della giornalista che sarà al timone di un programma che si propone come una fonte di novità e per l'appunto definito "leggero, irriverente, emozionale, empatico, coinvolgente, divertente e adatto a una rete fondata sull'intrattenimento". Lo show è stato scritto da Alessandro Sortino, ex volto de Le Iene, e prevede la presenza di un ospite che tratterà in una sorta di monologo una determinata tematica, a seguito della quale seguirà un dibattito gestito proprio dalla D'Amico, che dovrà rapportarsi con degli esperti sul tema. Gli argomenti trattati saranno incentrati sulla politica, ma anche sulle conseguenze sociali di certi avvenimenti e si parlerà molto anche di giovani.

L'addio al giornalismo sportivo

La giornalista, dopo aver annunciato il suo addio a Sky, dove è stata per lunghi anni della sua carriera, aveva dichiarato di aver sentito la necessità di "voltare pagina". Una decisione maturata dopo il lockdown durante il quale si è chiesta dove stesse andando la sua carriera: "Ho sentito che dovevo raccogliere nuove sfide". Dopo il suo congedo dal calcio e in senso più ampio allo sport, la giornalista si è lasciata le porte aperte per nuove esperienze lavorative ed è quindi arrivato il momento di cimentarsi in una nuova realtà, tornando alla sua prima casa televisiva.