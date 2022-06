Mara Venier torna in prima serata a settembre, Domenica In Show apre la stagione di Rai1 Tra le novità della nuova stagione televisiva Rai ci sarà il ritorno di Mara Venier in prima serata: venerdì 16 settembre la conduttrice presenterà Domenica In Show.

A cura di Andrea Parrella

Tra le novità della nuova stagione televisiva Rai ci sarà il ritorno di Mara Venier in prima serata. Accadrà venerdì 16 settembre e si tratterà di una serata evento con cui si aprirà la stagione delle prime serate di Rai1. Sarà proprio, dunque, Mara Venier il volto inaugurale della prossima stagione televisiva della prima rete del servizio pubblico. La conduttrice, regina indiscussa della domenica televisiva con la sua Domenica In, andrà in onda con Domenica in Show venerdì 16 settembre.

Mara Venier in prima serata venerdì il 16 settembre su Rai1

Uno speciale di prima serata in onda dal TV3 degli Studi Fabrizio Frizzi, dove Mara Venier condurrà un grande spettacolo con i suoi amici artisti, cantanti, attori, comici. Non mancheranno momenti dedicati alle sue interviste intime corredate da filmati e grandi emozioni. Una serata di festa sulla scorta di quella che ha caratterizzato il finale di stagione conclusasi poche settimane fa, in quel caso organizzata per i 30 anni di carriera della conduttrice. Non si conoscono ancora i dettagli della serata, né gli ospiti, ma l'evento è stato annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2022/2023. Successivamente Domenica In tornerà in onda nel suo formato regolare, per quanto non si esclude che, se l'esperimento dovesse funzionare, Mara Venier possa frequentare con maggiore assiduità la prima serata.

Mara Venier al centro di Rai1

Una Mara Venier che è sempre più al centro dei progetti di Rai1. La conduttrice è rientrata in azienda tre anni fa, dopo una parentesi lunga a Mediaset, e da allora si è ripresa lo scettro di quel programma che aveva condotto per diverse edizioni, oltre ad aver restituito al contenitore domenicale della prima rete del servizio pubblico il suo ruolo cardine nelle dinamiche aziendali.