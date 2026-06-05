L’informazione pomeridiana di Canale 5 si ferma d’estate, Dentro la Notizia torna a settembre

L’informazione di Canale 5 si ferma d’estate. Dopo l’ultima puntata prevista a giugno Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, non avrà una versione estiva, ma dovrebbe ritornare a settembre. Il blocco pomeridiano sarà quindi dedicato alle soap opera: da Beautiful alle dizi turche.

L'informazione di Canale 5 si ferma d'estate. Con l'inizio della stagione estiva il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia, non avrà una nuova versione, bensì darà appuntamento al pubblico direttamente a settembre. Un lungo periodo di stop per uno dei contenitori più visti della rete che, però, verrà sostituito da una lunga carrellata di serie televisive.

Dentro la Notizia Estate non ci farà

Venerdì 12 giugno (sempre che non ci sia un ulteriore slittamento) sarà l'ultima puntata della prima edizione di Dentro la Notizia, il programma di Canale 5 che vede al timone Gianluigi Nuzzi e che ha informato e tenuto compagnia al pubblico Mediaset. La trasmissione è subentrata al posto di Pomeriggio 5, per due anni condotto da Myrta Merlino e prima ancora da Barbara D'Urso e, dopo un'inizio un po' in salita, Dentro la Notizia è riuscita ad accaparrarsi una certa fetta di pubblico, puntando sul racconto dei principali casi di cronaca e sulle informazioni di stretta attualità. Anche in termini di ascolti, infatti, Nuzzi è riuscito a risalire la china, sebbene nella fascia pomeridiana, ad avere la meglio è sempre il competitor Rai, La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Visti i presupposti, però, è quasi certa la riconferma del programma che, quindi, tornerà in onda il prossimo settembre, come verrà probabilmente comunicato durante la prossima presentazione dei palinsesti.

Cosa ci sarà nel pomeriggio di Canale 5

Nei caldi pomeriggi estivi di Canale 5, quindi, tra luglio e agosto ci sarà un intero palinsesto dedicato alle serie tv. Si parte, infatti, alle 13:45 con un appuntamento fisso, quello con Beautiful, seguito da Forbidden Fruit, tra le dizi turche più seguite. Le fiction andranno a coprire anche i buchi lasciati da altri programmi di intrattenimento come Uomini e Donne: al posto del dating show di Maria De Filippi ci sarà Far Away, che ha avuto subito un buon riscontro da parte dei telespettatori. Nel pomeriggio si prosegue con Racconto di una notte che, quindi, si posizionerà al posto di Dentro la Notizia, e la fiction si alternerà con un'altra soap ovvero Tutto per la mia famiglia, ovviamente sempre made in Turchia.