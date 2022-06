Giorgia Cardinaletti al Tg1 al posto di Giorgino già da lunedì sera: l’indiscrezione Secondo quanto rivelato da un flash di Dagospia, Monica Maggioni avrebbe deciso di puntare su Giorgia Cardinaletti come nuovo volto del Tg1 delle 20.

Secondo quanto rivelato da un flash di Dagospia, Monica Maggioni avrebbe deciso di puntare su Giorgia Cardinaletti come nuovo volto del Tg1 delle 20. L'esordio già lunedì 2o giugno. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno attesi nuovi annunci dopo quella che di fatto è una retrocessione per Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti ai telegiornali delle 6.30 e delle 13.30

Chi è Giorgia Cardinaletti

Ma chi è Giorgia Cardinaletti? Non una esordiente in senso stretto, dato che già dall'agosto 2019 è passata alla conduzione del Tg1 per condurre le edizioni 60 secondi, poi quella notturna e infine quella di mezzasera. Dopo gli studi alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dal 2012 è giornalista professionista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio entrando quindi nella squadra di conduttori-inviati di Rai News 24.

La F1, la Domenica Sportiva poi Sanremo

Nel 2016 passa allo sport come inviata della Formula 1 e conduttrice di Pole Position, affiancando successivamente Alessandro Antinelli alla conduzione de La Domenica Sportiva. Concluso il percorso nel 2019, Giorgia Cardinaletti entra quindi nella redazione del Tg1. Per lei, esordio assoluto alla fascia delle 20. Per lei, anche una presenza al Festival di Sanremo 2020 dove conduce su RaiPlay "Dentro il Festival", ovvero la conferenza stampa del giorno successivo a ogni serata della kermesse dei fiori.

Il caso Tg1: Giorgino alle vie legali

Il caso Tg1 intanto si infiamma. La decisione di Monica Maggioni non è andata giù ai diretti interessati. Francesco Giorgino si sarebbe rivolto alle vie legali, secondo le ultime indiscrezioni. Fanpage.it ha inoltre appreso che nell'interesse di Monica Maggioni c'era l'idea di dare spazio e visibilità anche alle edizioni del mattino del telegiornale. L'onorevole Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza Rai ha definito la situazione "tafazziana": "Se fosse vero, vuol dire che c'è un regolamento di conti interno. E questo sarebbe grave".