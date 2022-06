Hugh Jackman di nuovo positivo al Covid: “Frustrato, rinuncerò ad alcune repliche del mio show” Hugh Jackman ha fatto sapere di aver contratto di nuovo il Covid, dopo essere risultato positivo qualche mese fa. L’attore ha così dovuto rinunciare ad alcune repliche del suo show a Broadway, ma ha fatto sapere che “tornerò la prossima settimana”.

A cura di Elisabetta Murina

Hugh Jackman è risultato positivo al Covid una seconda volta. Dopo aver contratto il virus a fine dicembre ed essere stato costretto ad annullare le repliche del suo spettacolo a Broadway, l'attore ha fatto sapere di essersi ammalato nuovamente.

L'annuncio di Hugh Jackman

Il giorno dopo la sua partecipazione ai Tony Awards 2022, gli Oscar del teatro e dello spettacolo di Broadway, l'attore ha annunciato di aver contratto il covid una seconda volta, dopo essere già risultato positivo al tampone lo scorso dicembre. "Sono frustrato"- ha detto la star che era impegnata con le repliche del suo musical Music Man- "Rinuncerò alle repliche ma tonerò la prossima settimana". In attesa di negativizzarsi, sarà sostituito dal suo vice Max Clayton, al quale ha detto: "Tu e tutti i sostituti siete l'anima del teatro. Siete la ragione e la vita del detto ‘The show must go on'".

Sospese temporaneamente le repliche di The Music Man

Poco prima di Natale, il giorno del debutto dello show (20 dicembre), Hugh Jackman aveva pubblicato su Instagram un video in cui condivideva con i fan la gioia di essere finalmente tornato a teatro: "Non so quanti mesi -anni questa data è stata nella mia testa, ma sembra un tempo lungo. Sono solo così grato e fortunato di essere qui". Il suo show The Music Man e avrebbe dovuto essere in scena a Broadway, uno dei più prestigiosi teatri di New York, durante le feste. Lo spettacolo però, a causa della positività dell'attore di The Greatest Showman e Wolverine, è stato sospeso fino al 1 gennaio. E ora dovrà ancora assentarsi, seppur temporaneamente, e cedere la guida al suo vice. Ma Jackman promette che "tornerò la prossima settimana".