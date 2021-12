Hugh Jackman è positivo al Covid-19, sospeso il suo show a Broadway Con un video pubblicato sui social, Hugh Jackman ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Per questo motivo, il suo spettacolo a Broadway è stato sospeso.

A cura di Elisabetta Murina

Hugh Jackman si aggiunge alla lista dei personaggi del mondo dello spettacolo che hanno contratto il virus. Con un video sui social, l'attore annuncia ai fan di essere positivo al Covid: "Volevo solo che lo sapeste da me. Sono risultato positivo". Per questo motivo, ha dovuto sospendere le repliche del suo spettacolo a Broadway.

L'annuncio di Hugh Jackman

Su Twitter, Hugh Jackman si mostra con una mascherina nera addosso e in un video annuncia ai follower la sua positività al Covid-19: "Volevo solo che lo sapeste da me. Sono risultato positivo al Covid". L'attore sta bene e i suoi sintomi sono lievi: "I miei sintomi sono quelli di un raffreddore. Ho la gola graffiata e un pò di naso che cola, ma sto bene. E farò tutto il possibile per stare meglio il prima possibile. Non vedo l'ora di tornare al The Winter Garden! Per favore, state al sicuro. Siate prudenti".

Il suo show di Broadway è stato sospeso

Poco prima di Natale, il giorno del debutto dello show (20 dicembre), Hugh Jackman aveva pubblicato su Instagram un video in cui condivideva con i fan la gioia di essere finalmente tornato a teatro: "Non so quanti mesi -anni questa data è stata nella mia testa, ma sembra un tempo lungo. Sono solo così grato e fortunato di essere qui". Il suo show si chiama The Music Man e avrebbe dovuto essere in scena a Broadway, uno dei più prestigiosi teatri di New York, durante le feste. Lo spettacolo però, a causa della positività dell'attore di The Greatest Showman e Wolverine, sarà sospeso fino al 1 gennaio e tutti i biglietti già venduti saranno rimborsati o cambiati a seconda delle date disponibili. Il suo ritorno sul palco è previsto non prima del 6 gennaio. Nei giorni scorsi anche la co-protagonista, Sutton Foster, era risultata positiva al Covid-19.