Clizia Incorvaia separata dai figli, è di nuovo positiva al Covid: “Ritorneremo più forti di prima” Clizia Incorvaia dopo il silenzio torna sui social per annunciare di essere di nuovo positiva al Covid. Aveva già contratto il virus durante la gravidanza: ora è costretta a stare lontana dai figli Nina Sarcina e Gabriele Ciavarro.

A cura di Gaia Martino

Clizia Incorvaia a distanza di non troppi mesi è risultata nuovamente positiva al Covid e per questo motivo è costretta a stare lontana dai figli, Nina e Gabriele. Aveva già contratto il virus lo scorso dicembre, quando era incinta del suo secondogenito, nato il 19 febbraio 2022. Su Instagram ha dato l'annuncio condividendo alcuni scatti con i figli, poi lo sfogo per la mancanza: con lei sarebbe isolato, positivo, anche il compagno Paolo Ciavarro. La primogenita, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, le ha inviato un messaggio speciale attraverso la porta: "Ti amo mamma".

Le parole di Clizia Incorvaia positiva al Covid

"Scusate l'assenza, ho, anzi, abbiamo contratto il Covid. Appena starò e staremo meglio ritorneremo più forti di prima" ha scritto tra le sue story l'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Parlando al plurale sembrerebbe che anche il suo compagno Paolo Ciavarro sia contagiato.

Poi ha condiviso un post con alcuni scatti insieme ai figli Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, e Gabriele, nato da pochi mesi dalla storia con Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP. "Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma. Siamo isolati perché positivi al Covid, purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza" ha scritto nella didascalia.

Il messaggio della figlia Nina Sarcina

Sempre tra le sue story Clizia Incorvaia ha poi mostrato come comunica con la figlia più grande, Nina, nata dalla relazione con il cantante de Le Vibrazioni. La bambina che ha 6 anni attraverso la porta le ha fatto recapitare un messaggio ricco d'amore: "Ti amo mamma" ha scritto su un foglio insieme ad alcuni cuori. "I messaggi di Nina, comunichiamo così. Piccolo grande cuore" sono le parole invece di mamma Clizia commossa.