Clizia Incorvaia criticata per la prima pappa del figlio: “Non voglio che gentaglia rovini il video” Clizia Incorvaia, da poco mamma del piccolo Gabriele nato dall’amore con Paolo Ciavarro, è stata criticata per aver condiviso sui social il video della prima pappa del figlio. L’ex gieffina, sommersa dai commenti negativi, ha così deciso di cancellare il momento perché “non voglio energie negative e gente che scrive cose senza criterio”.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 19 febbraio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori del piccolo Gabriele. La coppia, che si è conosciuta durante l'avventura al Grande Fratello Vip, ha accolto in famiglia il primo figlio frutto del loro amore. L'ex gieffina era già mamma di Nina, avuta dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. In questi mesi, la neo mamma ha condiviso sui social diversi momenti di vita del bebè, ricevendo non poche critiche. Le ultime riguardanti la decisione di pubblicare il video, poi rimosso, della prima pappa del figlio.

Clizia Incorvaia attaccata per lo svezzamento del figlio

Clizia Incorvaia ha deciso di condividere su Instagram il video della prima pappa del figlio Gabriele. Tuttavia, le tante critiche ricevute l'hanno portata a cancellare il momento, lasciandone solo una piccola parte tra le storie del profilo, visibili per 24 ore. "Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza"– ha spiegato l'ex gieffina tra le sue storie Instagram- "E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare anche ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento".

Quando il piccolo aveva due mesi, la modella e influencer ha dovuto smettere di allattarlo perché non aveva più latte e così ha iniziato con lo svezzamento, passo dopo passo, fino al momento della prima frutta, condiviso proprio oggi. I commenti negativi erano riferiti proprio al percorso che sta affrontando con Gabriele, tanto che ha voluto precisare: "A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra"

Le critiche per aver smesso di allattare Gabriele

L'ex gieffina, non molto tempo fa, era stata attaccata anche dopo aver annunciato di non poter più allattare il figlio Gabriele:

Ti ho allattato finché ho avuto il latte…devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo, dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse non è facile)

Nonostante i commenti di cattivo gusto ricevuti sotto il post pubblicato su Instagram, Clizia Incorvaia aveva voluto lanciare un appello a tutte le mamme: "Voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete serene e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete essere".