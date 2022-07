Clizia Incorvaia: “Anche Gabriele ha contratto il Covid, ma il peggio è passato” Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Clizia Incorvaia ha fatto sapere che il piccolo Gabriele, figlio nato dall’amore con Paolo Ciavarro, è risultato positivo al Covid. Anche lei ha contratto il virus per la seconda volta. Ora però per entrambi il peggio sembra essere passato.

A cura di Elisabetta Murina

Clizia Incorvaia è risultata positiva al Covid per la seconda volta, dopo aver contratto il virus solo qualche mese fa durante la gravidanza. "Abbiamo contratto il covid. Appena starò e staremo meglio torneremo più forti di prima", aveva scritto l'ex gieffina sui social. Un annuncio fatto al plurale e lasciando intendere che anche un altro membro della famiglia fosse risultato positivo. Ora, con un post pubblicato su Instagram, ha spiegato come sono andate le cose.

Anche il figlio di Clizia Incorvaia positivo al Covid

Nell'annunciare di aver contratto il virus per la seconda volta, Clizia Incorvaia aveva parlato al plurale ma senza specificare quale membro della famiglia fosse risultato positivo. Ora che il peggio è passato, come ha scritto lei stessa, ha pubblicato su Instagram una foto insieme al compagno Paolo Ciavarro e al piccolo Gabriele, scrivendo: "Sono state giornate impegnative i “genitori capiranno “anche il piccolo Gabri ha contratto il covid".

È stato quindi Gabriele, nato lo scorso febbraio, ad aver contratto il virus insieme alla mamma. I due hanno passato dei giorni in isolamento, in attesa di negativizzarsi e poter così riabbracciare di nuovo Paolo Ciavarro. Nelle sue storie Instagram, l'ex gieffina aveva anche aggiunto: "Non avevo scritto per non farvi preoccupare, ma anche il piccolo Gabri ha contratto il Covid, con febbre alta ecc". Ora per entrambi il peggio è fortunatamente passato.

L'isolamento da Paolo Ciavarro e dalla figlia Nina Sarcina

Clizia Incorvaia ha dovuto passare diversi giorni lontano dal compagno Paolo Ciavarro, conosciuto durante l'esperienza al Grande Fratello Vip, e dalla figlia Nina Sarcina, avuta con l'ex compagno e cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. La bambina è riuscita a trovare un modo inusuale e dolce per comunicare con la mamma in isolamento: lasciare un disegno e un messaggio scritti in un quaderno fuori dalla porta della stanza. Immediata la sua reazione: "Piccolo grande cuore".