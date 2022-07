Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Sarò una guida per lui” Alfonso Signorini ha battezzato Gabriele Ciavarro, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che si sono conosciuti al GF VIP: “Sarò una guida per questo bambino, lo sento anche un po’ mio”.

A cura di Gaia Martino

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ieri hanno celebrato il battesimo del loro primo figlio insieme, Gabriele, ad Agrigento: il padrino del bambino nato a febbraio è colui che ha fatto incontrare e innamorare la mamma e il papà, Alfonso Signorini. Nelle ultime ore attraverso Instagram hanno condiviso le immagini della cerimonia, il momento in cui il conduttore del Grande Fratello VIP versa l'acqua santa in testa al bebé, poi il discorso per i genitori che nel 2020 hanno vissuto nella casa di Cinecittà.

Il battesimo di Gabriele Ciavarro

Il conduttore del Grande Fratello VIP ha battezzato Gabriele Ciavarro, nato a febbraio. Clizia Incorvaia e Paolo hanno scelto lui, il presentatore che li ha fatti conoscere e innamorare: poco prima che partorisse, ad inizio febbraio, l'influencer tornò nello studio del reality, a due anni dalla sua partecipazione, con il pancione. E proprio in quella occasione comunicò a Signorini la sua volontà: "Voglio che lo battezzi tu" disse, ricevendo un sì immediato come risposta.

Alla cerimonia hanno partecipato ovviamente anche i nonni: Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno condiviso sui social una foto con il piccolo Gabriele, l'attore ha scritto: "Ma quanto è bello Gabriele?". Mamma Clizia poche ore fa ha parlato ai suoi fan, spiegando loro di essersi goduti la giornata: "Siamo felici ma ko. Non siamo stati social perché abbiamo vissuto un momento magico e abbiamo voluto godere di questo momento. Domani vi racconterò la nostra fiaba".

Il discorso di Alfonso Signorini per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Dopo la cerimonia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno festeggiato il loro bambino battezzato. Durante la festa di battesimo, Alfonso Signorini ha voluto fare un discorso tornando indietro a quando i due ex gieffini fecero il loro provino per diventare concorrenti del GF VIP: "Clizia mi disse, "Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita". Mi disse "non voglio innamorarmi, voglio vivermi l'allegria". Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse "A me non interessa niente dell'amore, voglio fare una nuova esperienza".

Il conduttore ha sottolineato quanto l'amore sia così imprevedibile, nessuno dei due voleva innamorarsi ma il sentimento è stato più forte di loro.

L'amore quando c'è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GF VIP è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l'amore, le emozioni.

Infine gli auguri al bambino, al piccolo Gabriele: "Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po' mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui".