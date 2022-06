Charlene di Monaco positiva al Covid, di nuovo lontana da Casa Ranieri Charlene Wittstock ha contratto il Covid, ragion per cui non potrà presenziare agli eventi previsti nel Principato e organizzati dalla sua associazione benefica. La principessa sarà costretta nuovamente a stare lontana dalla sua famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Non c'è pace per la principessa Charlene che ha contratto il Covid e si trova attualmente in isolamento, lontano dai suoi figli e dal marito Alberto, oltre che impossibilitata a partecipare agli aventi ufficiali previsti per la settimana. Dopo la malattia che l'ha colpita, ormai lo scorso anno, e per la quale è stata debilitata per diversi mesi, adesso l'ex atleta dovrà affrontare questo nuovo problema di salute.

In isolamento per il Covid

Stando a quanto riportato da un comunicato ufficiale della casata monegasca, le condizioni della principessa sarebbero ottimali, nulla di preoccupante, quindi, ma questo comporterà comunque un periodo di stop che la porterà nuovamente ad eclissarsi, come era accaduto nei mesi successivi al suo rientro al Principato di Monaco. Proprio di recente, Charlene era apparsa in splendida forma accanto al principe Alberto e ai gemelli Jacques e Gabriella, durante il GP di Montecarlo, ed è probabile che proprio in quell'occasione si sia contagiata. Il Covid, purtroppo, arriva in un momento particolarmente importante per la Wittstock che avrebbe dovuto presenziare alla Riviera Water Bike Challenge, un evento benefico organizzato dalla sua associazione e che negli anni precedenti l'aveva vista in prima linea, ma era già noto che quest'anno non avrebbe partecipato.

I dubbi sul matrimonio con Alberto di Monaco

Intanto la continua presenza-assenza della principessa aveva destato non pochi sospetti, tanto che la stampa estera parlava di un possibile accordo stipulato tra i due coniugi che prevederebbe, di fatto, una vita separata ma con la partecipazione di Charlene agli eventi pubblici e la possibilità di tenere con lei i figli durante periodi prestabiliti. Un divorzio non ufficializzato, quindi, che però è stata la principessa a smentire di recente, dichiarando che quelle che girano attorno al suo matrimonio sono solo voci e nulla di più.