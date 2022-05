Laura Pausini positiva al Covid, l’isolamento e la nostalgia della figlia: “Mi manchi Paola” Laura Pausini è in isolamento dopo essere risultata positiva al Covid. Su Instagram ha espresso la sua nostalgia del calore della sua famiglia e la mancanza della figlia Paola.

A cura di Daniela Seclì

Laura Pausini ha annunciato di avere il Covid. L'artista, che nel corso della finale dell'Eurovision Song Contest 2022 ha avuto un malore, è risultata positiva al virus. I tantissimi fan di cui gode sia in Italia che all'estero hanno manifestato sostegno e apprensione per lei. In queste ore, l'artista ha espresso la mancanza che sente della figlia Paola e la nostalgia della sua famiglia.

La saudade di Laura Pausini, le manca la figlia Paola

Laura Pausini ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali ha raccontato frammenti di questo periodo di isolamento dovuto al Covid. Una foto in bianco e nero con la scritta "Sick" (malata, ndr), poi un breve video che ritrae una stanza buia e un letto sfatto e vuoto. In sottofondo, l'intensa canzone Saudade saudade che l'artista Maro ha presentato all'Eurovision Song Contest dove rappresentava il Portogallo. La saudade indica un misto di malinconia e nostalgia. Un primo richiamo alla mancaza che Laura Pausini sente della sua famiglia. Infine, un messaggio per la figlia Paola. Laura Pausini ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia della bambina, mentre sono a tavola insieme e la bacia teneramente. Poi una semplice frase: "Mi manchi Paola". Intanto, lo staff dell'artista fa sapere:

"In attesa che Laura recuperi totalmente, ci prendiamo cura dei suoi social informandovi di tutto ciò che ha fatto nelle scorse settimane e che sarebbe uscito in questi giorni".

Laura Pausini positiva al Covid

Nella giornata di mercoledì 18 maggio, Laura Pausini ha annunciato su Instagram di essere risultata positiva al Covid e di vedersi costretta ad annullare alcuni impegni lavorativi precedentemente concordati: