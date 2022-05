Laura Pausini ha il Covid, pochi giorni fa il malore a Eurovision: “Qualcosa non andava” La cantante ha annunciato di essere positiva al Covid, tornando al calo di pressione durante la finale di Eurovision: “Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così.”

A cura di Andrea Parrella

Laura Pausini ha il Covid. La cantante lo ha annunciato sui social con un messaggio in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) fornendo in qualche maniera una spiegazione al calo di pressione che l'aveva costretta ad assentarsi per alcuni minuti della finale di Eurovision: "Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava – scrive Pausini nelle sue stories di Instagram – Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare“.

Le parole di Laura Pausini

Quindi Pausini spiega che per questa ragione non potrà più prendere parte all'appuntamento del fine settimana nell'ambito del quale avrebbe dovuto esibirsi: “Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Musica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America… Spero presto… Vi amo tutti!“.

Il messaggio di Laura Pausini

Laura Pausini e il calo di pressione durante la finale di Eurovision

L'improvvisa assenza di Laura Pausini nel corso della finale di Eurovision di sabato 15 maggio aveva preoccupato i fan e gli spettatori. L'artista era di fatto sparita nel corso del momento cruciale della manifestazione, quello durante il quale i vari paesi partecipanti a Eurovision annunciano i voti assegnati. Sul palco, in quei minuti, presenti solo Alessandro Cattelan e Mika, che non avevano fornito spiegazioni in merito all'assenza della conduttrice. Pochi minuti dopo Laura Pausini è tornata sul palco ad affiancare i suoi compagni di viaggio, per poi spiegare in conferenza stampa di aver avuto un leggero calo di pressione che l'aveva costretta al riposo forzato per alcuni minuti. Una spossatezza che ha trovato nella positività al Covid, insieme allo stress e alla fatica della conduzione di Eurovision, la sua causa.