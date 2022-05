Chi sono gli Urban Theory, la crew di ballerini all’Eurovision 2022 con Laura Pausini Gli Urban Theory sono una delle crew di ballo più amate al mondo e saranno protagonisti della serata finale dell’Eurovision 2022 assieme a Laura Pausini.

La crew di ballerini Urban Theory sarà presente sul palco di Eurovision 2022 in una coreografia che accompagnerà un medley di Laura Pausini. Anche i coreografi famosissimi sul web quindi faranno parte dello show finale della competizione musicale che dal 10 maggio è in scena a Torino e che nella notte tra sabato 14 e domenica 15 deciderà chi seguirà la vittoria dei Maneskin del 2021 che ha permesso alla competizione di tornare in Italia dopo oltre vent'anni. La crew, famosa per la tecnica del tutting, ovvero uno stile di danza che si focalizza sull'abilità del ballerino di creare posizioni geometriche, ha trovato la popolarità grazie alla partecipazione a Italia's Got Talent a al goldez buzzer di Federica pellegrini e hanno consolidato il successo partecipando come corpo di ballo a Viva Raiplay prima di diventare virali su Instagram e TikTok.

Chi sono gli Urban Theory, la crew fondata da Jessica

Gli Urban Theory sono formati da Jessica De Maria, Fabiano Paglieri, Leonardo Sigona, Riccardo Marano, Lorenzo Piantoni e Davide Sala. La fondatrice del gruppo è proprio Jessica che dalla sua scuola di ballo di Vallecrosia ha conquistato il mondo intero con le sue coreografie, diventando protagonisti in ambito agonistico, rappresentando l’Italia ai mondiali di Hip Hop in America e trasformandosi negli ultimi due anni in un fenomeno social da 20 milioni di follower, 3,5 miliardi di views e oltre 300 milioni di like, tra Facebook, Instagram e Tiktok su cui condividono le proprie coreografie.

Un fenomeno in espansione, da Italia's got talent all'Eurovision con il tutting

Il primo vero palcoscenico in cui hanno ottenuto grandi numeri è stato quello di Italia's Got Talent, dove hanno incantato la giudice Federica Pellegrini che per loro ha usato il Golden Buzz. Da lì è stata una discesa vorticosa che li ha portati da Fiorello che li ha scelti come corpo di ballo per il programma "Viva RAI PLAY!”, negli USA, chiamati di Jimmy Fallon che li ha voluti in collegamento nel suo prestigiosissimo The Tonight Show fino al festival di Sanremo nel 2021 quando sono stati protagonisti della serata finale di sabato del Festival di Sanremo con due speciali performance del loro tutting. La loro arte unisce quella del ballo alla mimica, al teatro con una scelta accurata anche dei costumi.