Finale Eurovision 2022, la scaletta con Mahmood e Blanco e i Maneskin: i 25 finalisti e dove vederla

Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan all’Eurovision 2022

Questa sera, sabato 14 maggio 2022, andrà in onda in diretta su Rai 1 la finale dell'Eurovision Song Contest con Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. I finalisti sono 25, i Big Five, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e Italia, più i venti paesi che si sono classificati durante le prime due semifinali. Finalmente vedremo esibirsi i cantanti italiani, Mahmood e Blanco, con la canzone "Brividi", ma l'Italia non potrà votarli. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sul sito di Raiplay o sul canale ufficiale Youtube anche in lingua originale senza commento.

Ecco la scaletta dei cantanti in ordine di uscita: