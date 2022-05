Perché l’Italia non può votare Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022 L’Italia non può votare Mahmood e Blanco durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 di sabato 14 maggio secondo quanto scritto nel regolamento.

A cura di Gaia Martino

La finale dell'Eurovision Song Contest 2022 in programma sabato 14 maggio dalle 20.35 su Rai Uno, in diretta dal Pala Olimpico di Torino, decreterà il vincitore tra tutti i paesi finalisti. Tra questi anche l'Italia che è volata direttamente in finale perché considerata tra i Big Five insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. I telespettatori e amanti del Festival sono pronti a votare il loro artista preferito che dovrà essere necessariamente di nazionalità diversa. Gli italiani non potranno dunque votare i propri rappresentanti, Blanco e Mahmood. La regola è nata per non permettere che vinca il Paese con il maggior numero di abitanti.

Il regolamento del televoto all'Eurovision Song Contest

L'Eurovision Song Contest ha una serie dettagliata di regole, soprattutto inerenti al televoto. Alla gara possono partecipare un massimo di 44 membri, solo un massimo di 26 gareggiano in finale e potranno essere votati da cittadini di tutto il mondo, eccetto che della stessa nazionalità. Il regolamento recita: "I telespettatori nei paesi delle Emittenti Partecipanti sono invitati a votare le loro canzoni preferite tramite televoto, è vietato votare per il proprio paese". Oltre al televoto, inoltre, in ogni Paese partecipante c'è una Giuria Nazionale nominata dall'Emittente Partecipante di quel paese per votare in semifinale e finale. Anche questa non potrà votare la canzone del proprio Paese nel corso della finale.

In caso di parità per il primo posto o per altre posizioni dopo che tutti i punti sono stati annunciati, c’è una procedura di spareggio che prevede vincitrice la canzone che ha ricevuto punti dal maggior numero di paesi.

Come votare il vincitore di Eurovision 2022 dall'Italia

I telespettatori nei paesi delle Emittenti Partecipanti possono votare le loro canzoni preferite tramite televoto chiamando al numero fisso 894.222 (costo di 0,51 euro), inviando un sms al numero 475.475.0 con il numero identificativo dell’artista (il costo è di 0,50 o 0,51 euro), e tramite l'app dell'Eurovision Song Contest disponibile sia per iOs che per Android. Ogni spettatore potrà esprimere un massimo di cinque voti per ogni utenza.