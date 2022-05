Come si vota all’Eurovision 2022: il regolamento per il televoto e la giuria Come funziona il sistema di voto all’Eurovision Song Contest 2022: il regolamento per giurie e televoto e le informazioni su quando e come poter votare dall’Italia.

A cura di Vincenzo Nasto

Dal 10 al 14 maggio Torino sarà la città della musica europea: arriverà infatti l'Eurovision Song Contest 2022, dopo la vittoria dello scorso anno a Rotterdam dei Maneskin. Un nuovo appuntamento che però non vedrà cambiamenti nel regolamento, dopo che negli anni passati erano state applicate diverse modifiche. Nel 2009 l'ultima, da allora il sistema della competizione ha raggiunto una sua stabilità, applicata in maniera eguale tra semifinale e finale. Il punteggio finale raggiunto dalla singola compagine si comporrà per il 50% dal televoto e l'altro 50% dalla giuria, chiamata a votare. Per tutte le informazioni, è consultabile anche il regolamento completo sul sito ufficiale dell'evento.

Come si vota all'Eurovision Song Contest

La giuria di ogni Paese può assegnare un certo numero di punti alle dieci canzoni che preferisce, in particolare:

un punteggio da 1 a 7 alle canzoni dalla decima alla quarta,

8 punti alla terza,

10 alla seconda

12 punti alla prima

Il regolamento prevede inoltre:

Il voto viene espresso nelle semifinali e in finale, subito dopo l’esibizione dell’ultima canzone.

Nessun paese può votare per la propria canzone.

Anche i paesi, cosiddetti Big Five, che non parteciperanno alle semifinali, non potranno votare in entrambe le semifinali. Durante la prima semifinale, avranno diritto di voto Italia e Francia, mentre la seconda è riservata a Regno Unito, Spagna e Germania.

Quali sono i numeri e le app per il televoto all'Eurovision 2022

Il televoto invece darà la possibilità al pubblico da casa di esprimere massimo cinque voti per utenza, sia fissa che mobile. Si potrà votare tramite chiamata allo 894.222 e digitare il codice identificativo del cantante comunicato nel corso della serata: il costo è di 0,51 euro. Solo per linee mobili invece tramite SMS, inviando un messaggio al numero numero 475.475.0, contenente il numero identificativo dell’artista, allo stesso costo della chiamata. Il voto potrà arrivare anche tramite App, scaricando l’applicazione ufficiale dell’Eurovision Song Contest, disponibile sia per iOS che per Android sarà possibile esprimere la propria preferenza per i vari artisti, ricevendo anche un messaggio di ringraziamento esclusivo.

Le giurie internazionali e i punteggi

All’Eurovision Song Contest, oltre al televoto introdotto nel 1998, il compito di giudicare le canzoni in gara sarà affidato anche alle giurie nazionali. Esse sono composte da cinque professionisti della musica e differenziate al proprio interno in termini di background, genere ed età, ed il televoto. La giuria di ogni Paese potrà assegnare un certo numero di punti alle dieci canzoni che preferisce: in particolare un punteggio da 1 a 7 alle canzoni dalla decima alla quarta, 8 punti alla terza, 10 alla seconda e 12 alla prima. Il voto viene espresso nelle semifinali e in finale, subito dopo l’esibizione dell’ultima canzone.

Come funziona il televoto e qual è il suo peso

Il televoto rappresenta il 50% del punteggio finale che riceverà ogni singolo candidato alla vittoria dell'Eurovision Song Contest e darà l'opportunità al pubblico, alla fine di ogni esibizione nelle semifinali e in finale, di esprimere la propria preferenza per alcuni artisti. Sarà possibile esprimere un massimo di cinque voti per ogni utenza, sia fissa che mobile.

Cos'è il block voting

Per block voting ci si riferisce alla tendenza negli anni precedenti di un raggruppamento di voti per alcune nazioni, date dalla vicinanza geografica e non solo. Attraverso lo strumento di analisi del televoto, si è arrivati a osservare quanto alcune nazioni fossero favorite dalle alleanze politiche con alcuni paesi, e quindi come l'Eurovision potesse diventare uno strumento d'osservazione geopolitica nel suo intero.

Cosa succede in caso di parità all'Eurofestival 2022

In caso di parità al primo posto, dal 2016 viene proclamata vincitrice la canzone che ha preso più punti al televoto. In caso di successiva parità, vince la canzone che è stata televotata da più paesi. In caso di ulteriore parità, la discriminante diventa il maggior numero di “12 points” al televoto e così a scendere, fino eventualmente, in caso di assoluta ed estrema parità, alla canzone che si è esibita per prima.