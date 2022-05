Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 senza commento e in lingua originale È possibile seguire l’Eurovision Song Contest 2022 anche in lingua originale, senza commento in italiano: ecco come.

A cura di Gaia Martino

È ufficialmente partito l'Eurovision Song Contest 2022 questa sera di martedì 10 maggio con la prima serata, in diretta su Rai Uno. Al Pala Alpitour di Torino si esibiscono stasera una parte dei 40 cantanti in gara, precisamente 17 artisti e tra loro anche la compagine ucraina, tra le più attese del Festival. Telespettatori da tutto il mondo stanno seguendo il Contest ed è per questo motivo che i conduttori – Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini – presentano in inglese, con il commento in italiano. È possibile seguire l'Eurovision 2022 anche in lingua originale, senza commento. Ecco in che modo.

Come seguire l'Eurovision 2022 in lingua originale

Sul canale Youtube ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2022 è possibile seguire l'evento in lingua originale, senza il commento in italiano. Ma non solo, è possibile seguirlo anche sul sito Rai Play selezionando l'opzione "diretta nazionale" sulla pagina principale della piattaforma streaming.

I 17 artisti in gara martedì 10 maggio

Nella prima serata dell'Eurovision 2022 sono 17, su 40, gli artisti che si esibiranno sul palco del Pala Alpitour di Torino. Tra loro anche il gruppo ucraino, la Kalush Orchestra, che risulta essere tra le favorite per la vittoria finale del Festival. Ecco la lista dei paesi che si esibiscono nella prima semifinale:

Albania: Ronela Hajati con "Sekret"

Lettonia: Citi Zēni con "Eat Your Salad"

Lituania: Monika Liu con "Sentimental"

Svizzera: Marius Bear con "Boys Do Cry"

Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con "Disko"

Ucraina: Kalush Orchestra con "Stefania"

Bulgaria: Intelligent Music Project con "Intention"

Olanda: S10 con "De Diepte"

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con "Trenulețul"

Portogallo: Maro con "Saudade Saudade"

Croazia: Mia Dimšić con "Guilty Pleasure"

Danimarca: REDDI con "The Show"

Austria: Lum!x ft Pia Maria con "Halo"

Islanda: Sigga, Beta, Elìn con "Með Hækkandi Sól"

Grecia: Amanda Tenfjord con "Die Together"

Norvegia: Subwoolfer con "Give That Wolf A Banana"

Armenia: Rosa Linn, con "Snap"