Eurovision 2022, la scaletta della prima semifinale e dove vederla: Mahmood e Blanco tra i favoriti per la vittoria

Inizia stasera, martedì 10 maggio, l'Eurovision Song Contest 2022 al PalaAlpitour di Torino. L'evento, trasmesso in prima serata su Rai 1 dalle ore 20:30, è condotto da tre artisti d'eccezione: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Nel programma di oggi l'esibizione dei primi 17 cantanti, in totale si esibiranno 40 artisti che rappresentano altrettanti Paesi. Tra i favoriti per la vittoria ci sono i cantanti italiani Mahmood e Blanco e la band ucraina, i Kalush Orchestra. C'è attesa anche per l'esibizione di Achille Lauro ed Emma Muscat che vedremo nella seconda semifinale di giovedì 12 maggio. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Diodato, Dardust, DJ Benny Benassi e il gruppo di Sophie and the Giants.

