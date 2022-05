L’omaggio a Raffaella Carrà è durato meno di un minuto, è polemica all’Eurovision L’omaggio alla Raffa nazionale è durato poco meno di sessanta secondi nella prima puntata di Eurovision 2022 del 10 maggio 2022. E scoppia la polemica.

L'omaggio a Raffaella Carrà tanto chiacchierato si è ridotto a una semplice coreografia sulle note di "Fiesta". Un momento durato poco meno di sessanta secondi nella prima puntata di Eurovision 2022 del 10 maggio 2022. Proprio Laura Pausini si era presa la responsabilità di anticipare il momento in conferenza stampa, precisando però che "avrebbe voluto fosse più lungo". L'Eurovision ha dei ritmi molto serrati – se ne è parlato molto in second screen, molti critici hanno in effetti omaggiato questa versione leggera di uno show musicale, ricordando invece la durata di uno show come Sanremo – e per questo motivo non si è potuti andare oltre i 60 secondi. La sensazione che qualcosa sia andato sprecato, però, permane. La sensazione che, forse, si poteva fare di più di un semplice stacchetto durato il tempo di un sospiro.

Le reazioni al tributo a Raffaella Carrà

"Raffaella Carrà ha riportato l'Eurovision in Italia e l'Italia all'Eurovision. Questo ‘omaggio' a lei dedicato è indegno. Ma come si fa a liquidarla in 30 secondi neanche? Ma stiamo scherzando?". È la reazione di Luca Vismara all'omaggio ma ieri i tweet erano roventi nei confronti dell'organizzazione dell'Eurovision. "Non amo le polemiche, ma forse dovreste avere un po' di rispetto per Raffaella" e ancora "tributo flash per Raffaella Carrà. Tutto troppo veloce". La questione è stata mal digerita in diretta ed è ancora al centro del dibattito pubblico.

Laura Pausini e il ‘porca vacca' in diretta

Oltre il caso Carrà, la prima puntata di Eurovision 2022 sembra essere filata liscia ma non è mancata qualche punta di ‘drama'. Come quando Laura Pausini si è lasciata scappare un ‘porca vacca' in eurovisione. La cantante si è confusa e impappinata sul sesto finalista dell'Eurovision 2022 e così ha lanciato l'imprecazione in diretta. Le risate sono arrivate dallo stesso pubblico presente, oltre che a casa. Questa sera si replica con la seconda puntata di Eurovision.