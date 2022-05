Ronn Moss svela: “Operavo sui cadaveri”, poi le lacrime per Raffaella Carrà: “Non la dimenticherò” Ronn Moss ha svelato a Oggi è un altro giorno alcune curiosità sul suo conto. Poi si è commosso alla vista di un video che lo ritraeva con Raffaella Carrà: “Non la dimenticherò mai”.

A cura di Daniela Seclì

Ronn Moss è stato ospite della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa martedì 31 maggio. L'attore e musicista si è sciolto in lacrime dopo aver visto un filmato che lo ritraeva con Raffaella Carrà, che lo aveva invitato in uno dei suoi programmi agli inizi della sua carriera. Commosso, facendo fatica a continuare a parlare, ha spiegato:

"Era straordinaria, una persona dolcissima. E mi ha preso dal nulla. Sì, ero in una soap, ma lei era di una tale umiltà e grazia, era elegante, non la dimenticherò mai. A volte ci sentivamo se venivo in Italia. Però per tanti anni non l'ho più vista e questo mi è mancato".

Quando Ronn Moss operava sui cadaveri

L'attore, poi, si è raccontato, ricordando che sin da quando aveva 5 anni era convinto di voler diventare un chirurgo: "Ho fatto tutto il percorso scolastico, l'Università di Medicina, ho lavorato negli ospedali, ho fatto volontariato e ho anche operato sui cadaveri. E mi piaceva tantissimo. Pensavo di poter fare la differenza. Un giorno ho dovuto fare una scelta: fare gli otto anni di Accademia o prendere la strada creativa verso la musica. In un giorno ho dovuto scegliere e ho scelto la musica. Mi ha cambiato la vita. Però penso che sarei stato un grande dottore".

L'attore rivela la relazione con la sorella di Romina Power

A Romina Junior, presente in studio, Ronn Moss ha fatto una rivelazione che l'ha spiazzata: "Conosco tua madre Romina. Ero innamorato della sorella, quando eravamo bambini a Los Angeles". Romina ha spiegato che non sapeva che Moss fosse così legato a Taryn Power: "Davvero? Non lo sapevo. La mamma non me lo ha mai detto. Dovevo aspettare "Oggi è un altro giorno" per scoprirlo".

Una donna di 85 anni gli disse che pensava a lui mentre concepiva il figlio

Infine Ronn Moss ha raccontato un paio di vicende bizzarre che gli sono capitate con donne di una certa età: "In Puglia una donna era affacciata al balcone, avrà avuto 85 anni, e ha detto che pensava a me, mentre faceva il figlio con il marito. Ha urlato questa cosa, l'hanno sentita tutti. Se ho mai avuto l'impressione di essere trattato come un oggetto sessuale? Una volta ero in un gruppo dove c'erano un centinaio di donne. La più anziana ha deciso che io sarei stato il giocattolo del gruppo. Mi ha toccato ovunque, in ogni parte del corpo. Cosa avrei dovuto fare? Prendere a schiaffi questa nonnetta? E le ho detto: ‘Ok, continua'".